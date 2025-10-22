Het ene afscheid is het andere niet, blijkt wel als ex-profdarter Vincent van der Voort gevraagd wordt naar de aankondiging dat scheidsrechter George Noble én mastercaller John McDonald na het WK darts stoppen. De Nederlander heeft met Noble een véél betere band dan met McDonald en steekt dat niet onder stoelen of banken.

In de stelling in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Van der Voort duidelijk. "Ik ga McDonald veel minder missen dan Noble", stelt hij. "Maar ik had die niet aan zien komen. Noble roept al een tijdje dat hij er klaar mee is, dus van hem was het geen verrassing. Maar het afscheid van McDonald kwam totaal als een verrassing. Ik heb geen idee of het bij de PDC al langer speelde of bekend was, maar ik heb hem nog regelmatig gezien de afgelopen tijd en er ging nog nergens in de wandelgangen een gesprekje rond dat dit er aan zat te komen."

'Spelers weten bij god niet wat hij zegt'

Noble en Van der Voort gaan al langer terug samen en beleefden de mooiste avonturen. Met McDonald heeft de ex-profdarter (49) een stuk minder. Al denkt hij dat veel darters dat zullen zeggen van de omroeper. "Ik weet dat veel mensen fan zijn van hem, maar ik heb dat niet. Spelers weten bij god niet wat hij zegt als ze het podium op gaan. Je krijgt gewoon een seintje van de cameraman wanneer je moet gaan lopen. Daar ben je als enige mee bezig."

'Ik ga dan meestal drinken pakken'

Of hij het niet jammer vind dat zo'n dartsicoon de sport verlaat? "Nee, er komt gewoon een volgende. Zo werkt het. Gaat iemand anders de spelers omroepen. Meestal als dat gebeurt, ga ik drinken pakken. Het zal wel zo zijn. Ik heb ook totaal geen idee wie McDonald op gaat volgen. Ik kreeg ook niet echt kippenvel als ik door hem als Euro Tour-winnaar werd omgeroepen", sluit Van der Voort lachend af.

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door de laatste Euro Tour van het jaar in Hildesheim. Het was de laatste kans voor plaatsing voor het EK darts. Dirk van Duijvenbode toonde zijn goede vorm met een finaleplek en een sterk toernooi. Michael van Gerwen was er niet bij. Hij had afgezegd omdat hij de man met de hamer was tegengekomen in deze turbulente tijd voor hem persoonlijk. Hoe denkt Van der Voort er over en wat denkt hij van het komende EK? Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door hieronder of via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.