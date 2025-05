Bekende dartbaas doet onthulling over nachtmerries: 'Sinds die wedstrijd krijg ik therapie'

Barry Hearn staat bekend als één van de grootste bazen van de PDC, maar ook de Engelse club Leyton Orient viel jarenlang onder het bewind van de zakenman. Tegenover The Sun vertelt de Engelsman dat hij zeer betrokken is bij de club en zelfs therapie moest krijgen.

Hearn zijn club Leyton Orient speelt in de Engelse League One en eindigde als zesde in de competitie. Via de play-offs kreeg de club het alsnog voor elkaar om grote kans te maken op promotie naar de Championship. In de finale op Wembley neemt Leyton Orient het op tegen Charlton Athletic. De winnaar van die wedstrijd promoveert naar de Championship.

Zaterdag speelden Sunderland en Sheffield United al de promotiewedstrijd voor de promotie van de Championship naar de Premier League. In een bijzonder spannende wedstrijd verzekerde het voetbalgekke Sunderland zich in de blessuretijd van promotie naar het hoogste Engelse niveau en dat na acht jaar Premier League-afwezigheid.

Nachtmerries

Voor Leyton Orient wordt het de derde keer dat ze een promotiewedstrijd spelen onder het bewind van Hearn. Die eerdere duels verliepen allemaal zonder succes. De laatste keer was tegen Rotherham United, toen er werd verloren op penalty's. Die dag is bij Hearn, die van 1995 tot en met 2014 eigenaar was, nooit helemaal uit zijn hoofd gegaan.

"Ik betaal voor therapie sinds die dag dat we tegen Rotherham speelden", is Hearn eerlijk over zijn trauma na de promotiewedstrijd. "Ik krijg er nog altijd nachtmerries van. Dit is de kans om me van die vloek te ontdoen. Om de rekeningen van mijn therapeut te laten verdwijnen en weer terug te gaan naar mijn normale slaappatroon. Charlton tegen Leyton is een geweldige Londense derby. Het is echt 50/50 wie er wint."

Vincent van der Voort botst wéér met PDC-baas Barry Hearn: 'Boeit hem eigenlijk niks' Er gaat inmiddels geen week in de dartswereld voorbij zonder dat PDC-baas Barry Hearn (76) een uitspraak doet waar Vincent van der Voort het niet mee eens is. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is profdarter Van der Voort het dit keer oneens met de top vijf beste darters aller tijden van Hearn.

Vincent van der Voort

Als PDC-baas is Hearn niet altijd even geliefd, zo laat Vincent van der Voort regelmatig weten in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl. De darter vindt dat de baas alleen maar denkt aan het verdienen van geld. "Als persoon: een grotere asbak bestaat niet. Ik vind het prima wat hij zegt, als we elkaar tegenkomen en hij wil weten waarom het is dan zal ik het hem gerust vertellen. Daar hoeft hij niet bang voor te zijn", vertelde Van der Voort over de PDC-baas.