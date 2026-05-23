Geliefde topdarter doet opvallende onthulling: 'Ik haat het'

Nathan Aspinall is de laatste jaren een grote naam in het darten. Zo won hij met de World Matchplay een van de grootste toernooien in de sport. Toch geeft hij aan niet echt een liefhebber te zijn van het spelletje.

Aspinall schoof aan bij de podcast Happy Hour en vertelde daar over zijn carrière. Daarin kreeg hij ook de vraag waarom hij de laatste tijd veel toernooien afzegt, vooral de vloertoernooien. "Heel eerlijk: ik heb er gewoon geen zin in."

'Ik haat het'

Dat heeft vooral te maken met de omgeving waarin deze toernooien gespeeld worden. "Ik hou ervan als ik op het podium ben, maar het trainen... Dan verveel ik me enorm. Ik heb een oefenruimte gebouwd maar die gebruik ik bijna nooit."

"Je moet doen wat goed voelt", vervolgt Aspinall. "Als ik op de vloertoernooien speel, komt mij darteritus terug. Daar heb ik nog steeds problemen mee. Ik ben dan zo nerveus. Het is dan heel intens. Daarom zeg ik ze nu vaak af. ik haat het. En met demonstraties verdien ik ook nog eens meer."

Geldzaken

De financiële kant van het verhaal is belangrijk voor Aspinall. "Uiteindelijk ben ik er om geld te verdienen voor mij en mijn familie. Het is een business keuze, al geniet ik ook van de demonstratietoernooien."

Aspinall is een van de spelers die dit seizoen niet meedoet aan de Premier League Darts. The Asp is ervan overtuigd dat hij er volgend jaar weer bij zal zijn. "Op het podium vind ik het geweldig. Maar als ik denk aan de Pro Tour, het reizen, het trainen, alles op sociale media... Het heeft me een goed leven gegeven en op het podium geniet ik er echt van, maar ik kan er niet naar kijken."

