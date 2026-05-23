Michael van Gerwen had het zaterdagavond bij de Euro Tour in Riesa erg lastig. Madars Razma kwam in de tweede ronde voor met 3-0 tegen de voormalig wereldkampioen. Mighty Mike knokte zich terug en won met 6-5.

Van Gerwen trapte de partij in de tweede ronde van het toernooi 2026 International Darts Open af door zijn leg af te staan aan de Letse darter. Omdat hij als tweede geplaatst is in Riesa, mocht de Brabander de openingsronde overslaan. Razma brak Van Gerwen vervolgens nogmaals, maar toen leek de maat vol bij MVG.

In de vierde en tiende game plaatste hij een re-break. Daarvoor had Van Gerwen veel kansen nodig, want het was slordig op de dubbels bij de Nederlander, die de Premier League Darts afgelopen donderdag afsloot als nummer zes in de groepsfase. Daardoor mist hij de play-offs van het toernooi. In Riesa maakt hij nog wel kans op de hoofdprijs.

Gian van Veen

"Ik maakte het lastig voor mezelf", zei de winnaar op het podium. "Vooral in het begin miste ik veel kansen. Het voelde niet goed vandaag. Misschien was mijn concentratie niet helemaal 100 procent. Soms heb je van die daegn. Morgen moet het beter, ander maak ik geen kans."

"HE'S LET HIM GET AWAY WITH IT!"



Madars Razma squanders his chances to beat Michael van Gerwen, with the Dutchman eventually fighting his way back to win in a last-leg decider!



Eerder op de dag waren er ook andere Nederlanders actief in Duitsland. Jermaine Wattimena,Kevin Doets, Wessel Nijman en Gian van Veen zien we zondag terug in de achtste finale. Niels Zonneveld bleef steken in de tweede ronde. Check hieronder de uitslagen.

Uitslagen Euro Tour in Riesa

Middagsessie



Jermaine Wattimena 6-5 Bradley Brooks

Damon Heta 6-2 Niels Zonneveld

Kevin Doets 6-5 Luke Woodhouse

Ricardo Pietreczko 6-5 Danny Noppert

Ross Smith 6-3 Joe Cullen

Rob Cross 6-2 Mike De Decker

Wessel Nijman 6-5 William O'Connor

Cameron Menzies 6-4 Josh Rock



Avondsessie



Kim Huybrechts 6-5 Chris Dobey

James Wade 6-0 Dave Chisnall

Ryan Searle 6-3 Charlie Manby

Christian Kist 6-2 Ryan Joyce

Gian van Veen 6-3 Connor Scutt

Michael van Gerwen v Madars Razma

Stephen Bunting v Krzysztof Ratajski

Martin Schindler v Karel Sedlacek

