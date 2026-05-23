Het is tijd voor de International Darts Open in het Duitse Riesa! Zaterdagmiddag komen maar liefst vijf Nederlanders in actie met onder meer Danny Noppert. Ook de in topvorm verkerende Wessel Nijman en Kevin Doets staan aan de oche.

De eerste partij van de middag ging tussen Jermaine Wattimena en Bradley Brooks, die vrijdag nog opvallend oud-UK Open-winnaar Andrew Gilding versloeg. De Engelsman leek ook zijn tweede partij van het toernooi te gaan winnen, maar het werd de Nederlander die aan het langste eind trok. Beide mannen misten veel pijlen op dubbels, maar het was dubbel één die Wattimena uit de brand hielp.

Ook Kevin Doets ging net aan door in Riesa. Hawkeye, die de laatste weken in topvorm verkeert, nam het op tegen de eveneens in goede vorm verkerende Luke Woodhouse. Doets leek ermee weg te lopen, maar Woody knokte zich terug. In de laatste leg was de Engelsman echter nergens te bekennen, waardoor Doets door ging naar ronde drie. Tussendoor ging Niels Zonneveld onderuit tegen de Australiër Damon Heta.

Danny Noppert nam het op tegen de met darteritus kwakkelende Ricardo Pietreczko. De Duitser heeft daarom zijn worp enorm aangepast, waardoor het nu wat wegheeft van Co Stompé. Toch had The Freeze het erg lastig met Pikachu. Een 2-0 voorsprong werd weggepoetst door de Duitser en Pietreczko kwam zelfs op matchpoint. Toen werd Noppert echter weer wakker en ook deze partij ging naar een laatste leg. Die werd ontzettend spannend, maar het Duitse publiek kon juichen: Pietreczko gooide de winnende dubbel.

Later op de middag komt Wessel Nijman in actie. Zaterdagavond staan Christian Kist, Gian van Veen en Michael van Gerwen nog aan de oche.

Programma/uitslagen International Darts Open middagsessie:

Jermaine Wattimena - Bradley Brooks 6-5

Damon Heta - Niels Zonneveld 6-2

Luke Woodhouse - Kevin Doets 5-6

Danny Noppert - Ricardo Pietreczko 5-6

Ross Smith - Joe Cullen 6-3

Mike De Decker - Rob Cross 2-6

Wessel Nijman - William O'Connor

Josh Rock - Cameron Menzies

Afwezige

Een topper die er niet bij is in Riesa, is Nathan Aspinall. De Engelsman won eerder dit jaar de German Darts Grand Prix door Noppert in de finale met 8-5 te verslaan. De laatste tijd zegt The Asp veel toernooien af en dat is met een opvallende reden. Hoewel hij nog wel geniet van darten op het podium, begint hij het trainen en de vloertoernooien steeds meer te hekelen.

Ook Raymond van Barneveld is absent. De Nederlandse dartslegende besloot eerder de komende tijd een stapje terug te doen in de sport. Dat kan hem het WK kosten, maar daar is Barney momenteel niet mee bezig.

