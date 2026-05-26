De vier beste spelers van de Premier League Darts gaan donderdag tijdens de play-offs strijden om de titel. Eén van hen is Gerwyn Price. De Welshe darter zou afgelopen weekend ook meedoen aan het toernooi in Duitsland, maar trok zich vlak voor de start plotseling terug. Dat leidt tot onbegrip bij voormalig profdarter Vincent van der Voort.

Price eindigde in de Premier League uiteindelijk als vierde en dat was precies voldoende om aanstaande donderdag met Luke Littler, Jonny Clayton en Luke Humphries te mogen strijden om de titel. Om zich daar zo goed mogelijk op te focussen liet het viertal het International Darts Open van afgelopen weekend schieten, maar Price meldde zich, in tegenstelling tot de andere drie, pas af toen de loting al gedaan was.

'Dat wist hij toch al?'

Van der Voort snapt van die timing bar weinig, zo vertelt hij in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door: "Hij wist toch al een week dat hij in die finaleavond zat? Waarom moet je je dan net na de loting afmelden? Dan was je het al niet van plan om te gaan dus waarom zeg je dan niet gewoon eerder af?"

De ex-profdarter begrijpt dat Price zich wil focussen op de play-offs, maar ziet ook een patroon bij de oud-wereldkampioen. "Bij hem weet je het gewoon niet. Hij zegt zo vaak op het laatste moment af. Het is niet alleen met dit, hij zegt ook demo's op het laatste moment af, dat er iemand anders ingebeld moet worden. Hij doet alles wanneer het hem uitkomt. Hij heeft overal maling aan."

'Het is natuurlijk gewoon gek'

Consequenties heeft het echter niet volgens Van der Voort: "Hij komt ermee weg, want iedereen blijft hem gewoon boeken en blijft het allemaal maar goed vinden. Maar het is natuurlijk gewoon gek. Hij had het ook voor de loting kunnen doen. Het is echt niet dat hij pas na die wedstrijd (de Premier League-speelronde van vorige week, red.) besloten heeft: ik ga niet."

Door de late afmelding van Price stroomde Christian Kist, die eigenlijk niet geplaatst was voor het toernooi, ineens in de tweede ronde in. "Het is een voordeel voor Kist dus voor ons Nederlanders is dat leuk, maar ik denk dat het voor het grote publiek gewoon waardeloos is." Kist kon overigens niet profiteren van de afmelding van Price, want hij verloor direct van Ryan Joyce.

In de nieuwste aflevering van Darts Draait Door blikt ex-topdarter Vincent van der Voort samen met presentator Damian Vlottes terug op de afgelopen week. Zij bespreken in de nieuwste aflevering onder meer de International Darts Open en ook komt de laatste reguliere speelronde van de Premier League ter sprake.

