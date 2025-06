De Tsjechische darter Petr Krivka is viraal gegaan op de World Cup of Darts. Bij de winnende pijl tegen India, die Tsjechië naar de knock-outfase bracht, ging hij zo uit z'n plaat dat er bizarre beelden ontstonden. Want, verloor hij nou een tand bij het juichen?

Of het nou een tand was of een kauwgompje; feit is dat Krivka na het gooien van dubbel-20 iets verloor bij het juichen. Hij stond voorover gebukt, toen er duidelijk iets wits uit z'n mond viel. Hij had het zelf ook snel in de gaten, pakte het dingetje op van de grond en stopte het enigszins ongemakkelijk in zijn broekzak. Daarna schudde hij de hand van zijn tegenstanders uit India.

'Wat een manier'

De Britse commentatoren viel het meteen op. "Petr Krivka viert zo hard feest, dat ik denk dat er een tand uit zijn mond valt. Wat een manier om je vreugde te laten zien voor het bereiken van de laatste zestien", zei de bekende dartsstem van Dan Dawson. Ook de Nederlandse fans reageren massaal op de beelden.

'Kom op, tandje erbij'

Iemand denkt dat het een snusje is, een zakje met zuigtabak. Anderen komen met scherpe woordgrappen op de proppen. "Dat juichen kan inderdaad wel een tandje minder", en "Kom op, tandje erbij", is een andere aanmoediging. Andere fans zijn er ook niet zo van overtuigd dat het een tand is en noemen kauwgom of zelfs een amandelsteen als mogelijkheid.

Verliest Tsjech Petr Křivka hier nou z’n tand? 🦷🇨🇿 #ViaplayDarts pic.twitter.com/bECrcfd82R — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) June 13, 2025

Nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen

Hoe dan ook, Krivka zal zaterdagmiddag moeten zorgen dat alles binnenboord blijft. Dan zijn de camera's namelijk weer op hem en zijn koppelpartner Karel Sedlacek gericht. Zij spelen de eerste wedstrijd van de middagsessie in de knock-outfase tegen Maleisië, dat verrassend verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Canada en Denemarken in de groepsfase.

Extra podcast Darts Draait Door

Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes zijn in Frankfurt bij de World Cup of Darts en maken dagelijks interviews met darters en extra afleveringen van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Bekijk de nieuwste aflevering hieronder. Namens Nederland vormen Danny Noppert en Gian van Veen een koppel.