Bizarre oproep vanuit de politiek: 'Maak darten olympisch'

Darten moet een olympische sport worden. Dat is de conclusie van Jimme Nordkamp, kamerlid voor GroenLinks-PVDA. De fanatiek darter hoopt dat zijn doel ooit uitkomt.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Nordkamp over zijn ambitie met de dartssport, die hij zelf ook intensief beoefent. "Wat mij betreft is het tijd voor de volgende stap: darten moet olympisch worden. Het is topsport geworden." Nordkamp is inmiddels al 685 dagen actief in de Tweede Kamer. De politicus werd geboren in Oldenzaal, maar woont al langere tijd in Losser. Daar was hij ook lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks-PVDA.

Ook Michael van Gerwen werd vorig jaar gevraagd naar het olympisch maken van de dartssport. "Ik denk dat het kan gebeuren, want er zijn andere sporten die minder professioneel en minder groot zijn dan wij. Maar het is niet aan mij om dat te beslissen. Dat is aan het Olympisch Comité, Matchroom Sports en de PDC. Ik heb daar geen invloed op, ook al zou ik dat graag willen", zo vertelde Van Gerwen voor aanvang van de Polish Darts Masters in 2024.

Redenen

Een van de belangrijke redenen dat darts nog geen olympische sport is, ligt bij de bonden. De IOC erkent zowel de PDC als de BDO niet als een officiële sportbond. Een van de eisen om olympisch te worden is dat er één orgaan is dat internationaal de sport overziet en coördineert. Doordat de PDC niet wordt gezien als officiële bond, is dat bij darten dus niet het geval.

Daarnaast moet de sport wereldwijd beoefend worden om olympisch te zijn. Daar hangen ook weer restricties en getallen aan. Bij de mannen moet een sport in ten minste 75 landen beoefend worden en in ten minste 40 landen en op drie continenten door vrouwen. Dat laatste lijkt vooral een groot probleem voor darten. Op dit moment zijn er bij de mannen wel 76 landen aangesloten bij de bond. Alleen zitten daar ook landen tussen die door de IOC weer niet worden erkend als landen. Het Spaanse Catalonië is daar een voorbeeld van.