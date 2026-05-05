Michael van Gerwen kwam afgelopen week op een vervelende manier in het nieuws doordat hij een klap kreeg tijdens koningsnacht. Het was niet het eerste nare incident rond de Nederlandse topdarter in het afgelopen jaar en dat zorgt voor discussie in de wekelijkse podcast van Ellen Hoog en Naomi van As voor Sportnieuws.nl.

De twee voormalig tophockeysters bespreken de situatie van Van Gerwen naar aanleding van het incident waarbij de darter plotseling een klap in zijn gezicht kreeg tijdens koningsnacht. Hoewel hij er zelf dus niet veel aan leek te kunnen doen en ook excuses ontving van de dader, waarschuwde goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort al dat de carrière van Van Gerwen weleens als een nachtkaars uit kan gaan als het zo doorgaat.

Ook Hoog en Van As denken dat er iets moet veranderen als de drievoudig wereldkampioen weer grote titels wil winnen. Zij bespreken in hun podcast de stelling. 'Michael van Gerwen moet zijn levensstijl drastisch veranderen om succes te boeken'. "Ja eens", reageert Hoog direct

'Daar moet je ook naar leven'

"Hij is weer in een opstootje gekomen", vervolgt de hockeyster. De 'weer' slaat op een incident van vorig jaar toen hij in een kebabzaak betrokken was bij een vechtpartij. "Hij stond nu op een festival en kreeg een klap in zijn gezicht van een of andere lapzwans. Hij is natuurlijk een bekend gezicht, hij valt ontzettend op dus iedereen gaat naar hem toe. Iemand was gewoon te lam en die heeft hem een klap in zijn gezicht verkocht. En hij is er toen vervolgens achteraan gerend."

Hoog vindt het opvallend dat Van Gerwen in deze situatie terecht is gekomen. "Het is gewoon onhandig allemaal. Ik denk ook: je bent gewoon een topsporter. Tenminste, zo wil je jezelf op de kaart zetten. Ze darten het hele jaar door en als je daarin goed wil presteren dan moet je daar ook naar leven. Ik geloof dat als je fris en fit bent en je op je voeding let dat je een veel betere concentratie hebt en beter kan gooien dan als je dat niet bent."

De hockeyster begrijpt ook wel waar het gefeest vandaan komt: "Hij is natuurlijk vorig jaar gescheiden en ik denk dat hij een soort van zijn tweede jeugd beleefd. Hij heeft altijd in het regime gezeten van darts en een gezin thuis."

'Wat voor regime is dat?'

Van As vraagt zich af hoe dat er precies uitziet. "Wat voor regime is dat? Daar ben ik zo benieuwd naar. Die topdarters, wat voor leven leven zij? Letten zij allemaal op hun voeding? Sporten zij ook?"

"Dat lijkt me wel, want je moet je armen toch trainen en de algemene fitheid moet ook goed zijn, want anders raak je geblesseerd als je de hele tijd dezelfde beweging doet", reageert Hoog stellig. "Ik wil ze weleens een piepjestest zien lopen", lacht Van As, om er vervolgens wel aan toe te voegen dat je wel conditie nodig hebt om zo lang te kunnen staan.

Hoog heeft echter het idee dat het daar bij Van Gerwen op dit moment niet goed gaat: "Ik denk dat hij momenteel vrij weinig doet. Het is natuurlijk wel erg zonde, want hij heeft talent genoeg. Hij leeft er alleen niet voor."

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door. In deze aflevering onder andere aandacht voor het ingrijpende besluit van Xan de Waard, de onrust rond Michel van Gerwen, de opmerkelijke plannen van Antoinette Rijpma-de Jong én de internationale ophef rond Jutta Leerdam. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.