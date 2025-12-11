Jamai van den Herik is donderdagavond de eerste Nederlander die in actie komt op het WK darts. De 22-jarige darter uit Alblasserdam speelt de laatste wedstrijd van de openingsavond tegen de Let Madars Razma. Hij wordt in Alexandra Palace gesteund door veel vrienden en familie, maar zijn moeder kan er door omstandigheden niet bij zijn.

De jonge Van den Herik bereikte het WK darts via een achterdeurtje. Hij had zich eigenlijk niet geplaatst, maar door een onverklaarbare actie van de PDC ging een extra ticket naar de nummer vijf van de Development Tour. Dat was Van den Herik, die zodoende afgelopen najaar wist dat hij zijn debuut mag gaan maken op het grootste dartspodium ter wereld. Nu mag hij op dezelfde avond gooien als regerend wereldkampioen Luke Littler. Een droom die uitkomt.

Vrije dagen van werk

Van den Herik is sinds woensdag in Londen voor het WK. Hij kreeg een paar dagen extra vrij van zijn werkgever, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. In het dagelijks leven is hij logistiek medewerker in een kledingmagazijn. In januari gaat hij proberen profdarter te worden tijdens Q-School. Maar eerst de kers op de taart na een sterk jaar op zowel de jeugdtour van de PDC als de 'amateurtour' (Challenge Tour).

Moeder is er niet bij

"Ik heb mijn zenuwen nu nog in bedwang’’, zegt Van den Herik. "Mijn moeder, die onlangs geopereerd is aan haar rug, kan helaas niet mee. Maar mijn twee zussen, broer en twee goede vrienden gaan zeker mee. Dus ik heb voldoende steun bij mijn debuut." Dat zal hij nodig hebben, want tegenstander Razma uit Letland versloeg op het vorige WK darts achtereenvolgens twee Nederlanders: Christian Kist en Dirk van Duijvenbode. Van den Herik weet dus wat hem te doen staat.

'Zo wil ik ook graag worden'

Hij vindt het mooi dat hij op dezelfde avond staat ingepland als Littler, maar hij heeft juist 'die andere Luke' als idool. "Ik kijk heel erg op naar Luke Humphries. Hij is een goede ambassadeur van de sport. Hij gaat altijd goed om met verlies en spreekt zich positief uit over iedereen, ook na een nederlaag. Hij doet veel voor de sport. Zo wil ik ook graag worden." Op zijn dertiende begon Van den Herik met darts. Zijn vader beoefende de sport fanatiek. Zelf deed hij eerst aan voetbal, basketbal en badminton, voordat hij het darts ontdekte.

