Darticoon (58) diep in de problemen: ‘Wel heel vreemd hoe dat gegaan is’

Voormalig topdarter Mervyn King heeft voor een shock in de dartwereld gezorgd. Hij werd onlangs failliet verklaard in Engeland. Vincent van der Voort wist al een paar maanden van de financiële problemen van zijn oud-collega en bespreekt de situatie in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Dit gaat hij nooit meer terug kunnen betalen, natuurlijk."

King, die twee keer de finale haalde van het WK darts (op Lakeside bij de BDO), moet bijna 600.000 euro terugbetalen in Engeland. De darter dacht zelf weer op nul te moeten beginnen, Van der Voort doet er nog een schepje bovenop: "Je begint op -zes ton."

'Domme' King

Presentator Damian Vlottes ziet het somber in voor King. "En het is nu niet dat de Premier League nog voor hem gaat komen, natuurlijk. Geld verdienen met darts zit er ook wel een beetje op." Van der Voort vult aan: "Hoe ga je dat allemaal oplossen? Ik heb geen idee hoe dat in Engeland is geregeld, wat voor sancties daar op staan. Maar dit gaat-ie nooit meer terug kunnen betalen, natuurlijk."

Wat is er precies gebeurd? King dacht dat hij al het verdiende prijzengeld mocht houden. Hij zei tegen The Sun: "Geloof het of niet, ik dacht eigenlijk dat ik er geen belasting over hoefde te betalen, omdat ik dacht dat het om winst en niet om inkomsten ging." Presentator Vlottes is duidelijk: "Dit komt wel heel dom over."

Mogelijk grote gevolgen

King en zijn vrouw Tracey verliezen door de fout van de darter mogelijk hun huis en weten dan niet waar ze met hun drie honden heen moeten. "De afgelopen vier of vijf jaar heb ik 's nachts nauwelijks gesplapen, omdat ik me hier zorgen om maakte", zei King tegen het Engelse medium.

Van der Voort snapt er niks van: "Het is wel heel vreemd. Dan heb je ook geen boekhouder. Want die vult dan jouw belastingaangiften in, toch?" Vlottes vult aan dat King in zijn carrière 2,5 miljoen euro aan prijzengeld heeft verdiend. Van der Voort kan er wel om lachen. "Dat is veel geld. Dan heeft-ie er de afgelopen tijd wel heerlijk van kunnen leven."

Vlottes ziet er ook wel de humor van in. "Hij heeft 58 mooie jaren gehad. Een toptijd gehad, nooit belasting hoeven betalen. Dat is toch heerlijk?"

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes onder meer de ongenaakbaarheid van Luke Littler, de sportieve problemen van Michael van Gerwen en de enorme schuld van darticoon Mervyn King. Verder beantwoordt Van der Voort weer enkele lastige dilemma's en vertelt hij een hilarische anekdote. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.