Een typisch stereotype is dat goede darters vaak stevig gebouwd zijn. In werkelijkheid valt dat reuze mee. Zeker gezien een trend die zich de laatste tijd heeft ingezet onder wereldtoppers. Onder anderen Michael van Gerwen is flink afgevallen. Maar hij is niet de enige. Tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis is haast onherkenbaar na enorm gewichtsverlies.

Luke Humphries was een van de eersten die zorgde voor een omslag. Cool Hand Luke gold als groot talent maar kon de verwachtingen niet waarmaken. Mede door angst en een slechte fysieke gesteldheid. Dus ging de knop om bij de Engelsman, toen hij ging werken aan zijn mentale gezondheid en lichaam. Sindsdien voelt Humphries zich als herboren en wint hij de ene na de andere prijs.

Ook Van Gerwen verloor in korte tijd veel kilo's. In december maakte hij bekend dat er 20 kilogram kwijt was en nog 10 kilo vanaf moest. Bij hem had het deels te maken met stress, vanwege de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne, maar hij ging ook bewuster leven en bewegen. "Ik moet een klein beetje aan mezelf werken, dat is niet onverstandig", zei Van Gerwen in Sportnieuws.nl Darts Draait Door over zijn nieuwe hobby padel.

Ook Adrian Lewis bezig aan ommekeer

Maar niet alleen Van Gerwen en Humphries zijn bewuster bezig met hun lichaam, dat geldt ook voor Adrian Lewis. Hij is in veertien maanden tijd zo'n 22 kilogram afgevallen. "Ik heb veel gewandeld, gezonder gegeten en ben van de alcohol af gebleven", vertelde Lewis in de podcast Double Tops. "Bewust, want je moet fit zijn voor als je uiteindelijk weer de tour op gaat."

Dat laatste is een hoopvol gegeven, gezien Lewis' afwezigheid de laatste jaren. In 2023 verloor hij zijn tourkaart bij de PDC en hij deed nog geen poging om hem terug te winnen. Maar daar komt verandering in. "Na 20 jaar had ik zeker pauze nodig. Nu voel ik me weer fris en wil ik er gewoon weer van genieten", aldus Jackpot. "Het wordt Q School. Ik verwacht niet dat ik meteen weer in de top 16 kom. Ik wil er gewoon van genieten. Als ik terugkom, draait het daar om."

Bewuste stap terug

Lewis deed in 2023 bewust een stap terug. Hij had behoefte om voor zijn zieke vrouw Sarah te zorgen, ook was hij flink gekelderd op de wereldranglijst. Daarnaast was de Engelsman toe aan (mentale) rust. Vorig jaar raapte hij zijn pijltjes al weer een keer op voor de MODUS Super Series. Als alle seinen op groen staan, keert hij begin 2027 terug op Q-School om zijn tourkaart terug te winnen.

