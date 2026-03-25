Michael van Gerwen is in Berlijn voor de Premier League Darts op donderdagavond. Vorige week speelde hij in Dublin en dook hij daarna met collega-darter Luke Humphries het Ierse nachtleven in voor een afzakkertje en een dansje, waarna beelden van de twee op internet rondgingen. De Nederlandse topdarter (36) reageert op de commotie die er daarna ontstond.

Goede vriend en helpende hand Vincent van der Voort vond het in de recente aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door 'niet zo verstandig' dat Van Gerwen in zo'n belangrijk jaar de bloemetjes tussen twee belangrijke toernooien buiten zette. Door twee moeizame jaren dreigt hij na dit seizoen zijn toppositie op de wereldranglijst te verliezen en moet hij dus alle zeilen bijzetten om dat te voorkomen. Daardoor zou zo'n avondje uit nu 'niet handig' zijn. Daar is hij het op zich wel mee eens.

'Laat ze lekker lullen'

Op een persconferentie voorafgaand aan de Premier League Darts-avond in Berlijn reageert hij op de commotie die de beelden teweegbrachten. "Ik weet er niks van, van die commotie. We hebben een drankje gedaan en ik was als eerste naar huis want ik had een vroege vlucht naar huis. Ik zat om 05.55 uur al in het vliegtuig. Dus ja, commotie... Laat ze lekker lullen, het interesseert me geen ene reet. Vincent heeft het ook tegen mij gezegd wat hij ervan vond en dat mag. Iedereen mag zijn mening hebben. Dat maakt mij niet zoveel uit", zegt hij onder meer tegen Sportnieuws.nl.

'Iedereen doet weleens dingen'

Toch snapt hij wel wat zijn goede vriend bedoelt. "Natuurlijk, als je achteraf kijkt wat het me brengt... Op dat moment gewoon plezier. Iedereen doet weleens dingen, ook op deze leeftijd, waarvan je denkt: 'Was het wel nodig?'. Maar op dat moment dacht ik dat het gezellig was en so be it. Ontspanning is ook belangrijk, honderd procent."

'Mensen gaan overal problemen achter zien'

Het nachtelijke avontuurtje was dus misschien toch niet zo handig, maar Van Gerwen heeft er geen spijt van. Dat mensen er dit jaar extra 'een dingetje' van maken dat zijn ranking op het spel staat, stoort de Nederlander ook wel. "Vroeger was er helemaal geen ranking die doortelde tot en met het volgende jaar. Nu gaan mensen overal problemen en dingetjes achter zien. Je weet gewoon dat als je een klotejaar hebt gehad, dat je een jaar later moet presteren."