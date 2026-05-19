Raymond van Barneveld kondigde maandag aan dat hij de komende tijd een stapje terug gaat doen, maar een dag later komt hij daar gedeeltelijk op terug. De topdarter zag de reacties op het nieuws en wil zijn pauze daarom nuanceren.

Dat doet de vijfvoudig wereldkampioen in gesprek met de NOS. "Heel Engeland is over de toeren", vertelt Van Barneveld tegen de publieke omroep. "Ze denken dat ik stop, maar deze pauze houdt eigenlijk in dat ik de World Matchplay in juli niet ga spelen. Het is allemaal dramatisch op dit moment."

Dat Van Barneveld bij het grote tv-toernooi zou ontbreken was min of meer al duidelijk. Hij is de laatste tijd flink gezakt op de ranking en staat daardoor ver buiten de kwalificatieplekken. Aangezien Barney naar eigen zeggen bezig is aan zijn 'slechtste jaar ooit' had het dan ook gek moeten lopen als hij zich alsnog had willen plaatsen voor het toernooi.

Van Barneveld gaat de komende tijd wel gewoon de Players Championship-toernooien spelen, maar zal op de grotere toernooien dus ontbreken. Door een reis naar Disneyland met zijn kinderen mist hij twee kwalificatietoernooien voor de Euro Tour. Ook zal hij een hoofdtoernooi sowieso missen door de trip.

Barney vertelde maandag nog aan Nu.nl dat hij tot september een stap terug gaat doen. Hij verklaarde toen dat hij 'vast zit in een lijdensweg die maar niet stopt'. Dat Van Barneveld tijdelijk een pauze in zou lasten werd vorige week al min of meer aangekondigd door Vincent van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Ik ga absoluut niet stoppen'

Het nieuws maakte echter dusdanig veel los dat hij zich geroepen voelt om een dag later toch terug te komen op zijn aankondiging. Zijn telefoon staat roodgloeiend en met name vanuit Engeland kwamen er een hoop reacties: "Ze denken dat ik ga stoppen, maar dat is absoluut niet zo."

Van Barneveld speelde maandag ook nog mee bij een Players Championship-toernooi in Leicester. Een dag later stond er nog eentje op het programma, maar daar ontbrak hij wel. Begin juni zal Van Barneveld bij de Players Championship 19 en 20 wel gewoon spelen.

