De stap terug die dartsicoon Raymond van Barneveld zet, wordt door goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort angsvallig ontvangen. 'Barney' verhuist met zijn vrouw Julia naar Milton Keynes en gaat in ieder geval tot september nauwelijks meer iets gooien. Allemaal in de hoop dat er iets verandert, want de gevallen topdarter richt zichzelf momenteel meer schade aan dan goed voor hem is, vindt Van der Voort.

"Ik denk dat dit misschien wel verstandig is. Er is niks positiefs te halen op dit moment. Ik zie nul aanknopingspunten", valt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door meteen met de deur in huis. Van Barneveld kondigde maandag zijn stap terug aan en vertelde meteen naar een huis in Milton Keynes te verhuizen. "Daar moet hij eerst maar eens rustig settelen en daarna kijken of hij weer wat op kan bouwen vanaf september."

Van der Voort is er echter bang voor dat dit het definitieve begin van het einde is van de inmiddels 59-jarige Van Barneveld. "We moeten toch vrezen voor z'n carrière. Een laatste poging, zo voelt het wel en wie weet, misschien verrast hij ons. Hij richt momenteel meer schade aan aan zijn imago dan dat doorgaan hem nu oplevert. Je hoopt dat hij zichzelf terugvindt nu. Dat hij weer met een bepaalde energie gaat spelen en dat er echt iemand staat die wil willen en niet na twee ingooibeurten al denkt dat het niks wordt."

'Je moet vrezen voor hem'

De houdbaarheidsdatum van Barneveld komt volgens Van der Voort nou eenmaal ook gewoon dichter bij. "Het is er gewoon niet meer, dat kan gebeuren. Je moet hopen dat Raymond dat nog niet heeft, maar je moet wel vrezen voor hem. Hij is ook al 59 en het wordt er echt niet makkelijker op voor hem. Voor iedereen is er een datum wanneer het op is, hoe jammer dat ook is. Veel spelers krijgen dat: in hun hoofd willen ze nog heel graag, maar het gaat gewoon niet meer."

Door naar Engeland te verhuizen maakt de Nederlandse topdarter het zichzelf wel wat makkelijker. Het merendeel van de toernooien is daar en door de verplaatsing hoeft hij minder te reizen. "Wat dat betreft is het een goede keuze natuurlijk om een stap terug te doen, maar daar ligt niet het enige probleem bij hem. Het gaat er om dat hij zo'n gevecht met zichzelf heeft en die zal hij eerst moeten winnen."

Samenwerking met Rafael van der Vaart

Van der Voort denkt dat helemaal stoppen er niet in zit, simpelweg gezien het feit dat Van Barneveld net bij een nieuw management heeft getekend. Een paar maanden geleden bood ex-topvoetballer Rafael van der Vaart ook al zijn hulp aan, maar wat is daarvan terechtgekomen en hoe past dat in het licht van deze stap terug? "Hij is met bepaalde dingen gekomen, maar daar kwamen ze niet uit. Dus dat is niet zoveel meer nu. Als Raymond in Milton Keynes gaat wonen, dan kun je die samenwerking wel gewoon vergeten."

