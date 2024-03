'Die stad heeft een speciaal plekje in m'n moeders hart': darter Luke Humphries kijkt uit naar debuut

Het Premier League Darts-circus strijkt donderdag neer in Dublin, de hoofdstad van Ierland. Voor Luke Humphries een speciale plek om te gooien en niet alleen omdat hij nog niet eerder in Dublin speelde.

De regerend wereldkampioen won de afgelopen twee avonden in de Premier League Darts en staat nu bovenaan op de ranglijst, vóór Michael van Gerwen. Het is het eerste seizoen van Humphries in de Premier League, dus hij maakt in veel steden zijn debuut. Maar Dublin heeft een speciaal plekje, zegt hij in gesprek met de PDC.

"Dublin heeft een speciaal plekje in mijn moeders hart", zegt Humphries. "Mijn opa was Iers. Ik heb tot nu toe nooit de kans gehad om in Ierland te spelen, dus ik kijk er extra naar uit om daar te spelen."

Peter Wright

Humphries gooit in de kwartfinale in Dublin tegen Peter Wright, die vorige week zijn eerste punten van dit seizoen pakte. "Het voelde alsof ik eindelijk weer meedeed. Ik scoorde goed en ik voelde me erg prettig bij dit setje pijlen", zei Wright in aanloop naar de clash met Humphries.

'Ik ga ervan genieten'

Wright staat negen punten achter een plek in de top-vier, die aan het einde van de zestien speelavonden recht geeft op deelname aan de play-offs. "Ik vermaak me nog steeds iedere week", zei Wright. "Ik wil de komende weken van iedere darter punten afsnoepen. Kom ik dan in die top-vier terecht, dan is dat mooi. Zo niet, dan ga ik er vooral van genieten."

Programma Premier League Dublin

Luke Humphries - Peter Wright

Nathan Aspinall - Rob Cross

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Luke Littler - Michael Smith

