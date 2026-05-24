De International Darts Open gaat ook bij de elfde editie geen Nederlandse winnaar krijgen. Michael van Gerwen en Gian van Veen waren de laatst overgebleven landgenoten bij het Euro Tour-toernooi in het Duitse Riesa, maar zij sneuvelden in de kwartfinales en daarmee lijkt er wel een vloek te rusten op het evenement voor de Nederlandse darters.

Van Gerwen en Van Veen speelden donderdag nog hun laatste partijen in de Premier League nadat een week eerder al duidelijk was geworden dat ze in het prestigieuze toernooi allebei de play-offs niet gingen halen. De twee Nederlanders vlogen er in Sheffield allebei direct uit, maar wisten in Riesa wel een paar potjes te winnen en waren daarmee de beste landgenoten van het toernooi.

Van Gerwen ontsnapt niet opnieuw

Het had weinig gescheeld of Van Gerwen had zaterdagavond al zijn waterloo gevonden, maar hij had toen het geluk dat tegenstander Madars Razma liefst zes matchdarts miste. De drievoudig wereldkampioen profiteerde optimaal en dat leek hem vertrouwen te hebben gegeven, want zondag rekende hij in de middag overtuigend af met Damon Heta. Van Gerwen noteerde een gemiddelde van boven de 100 en plaatste zich daarmee voor de kwartfinales.

Daarin ging het enkele uren later alsnog mis tegen Ross Smith. De Engelsman kwam met 4-0 voor, maar opnieuw leek Van Gerwen te gaan profiteren van een prutsende tegenstander. Smith miste vier wedstrijdpijlen en zag de Nederlander bij 5-5 langszij komen. Van Gerwen mocht de beslissende leg beginnen, maar daarin liet hij het afweten en met een 68-finish maakte Smith het alsnog af.

Daardoor ontbreekt de International Darts Open ook na dit jaar op het palmares van Van Gerwen en dat is vrij bijzonder aangezien hij al 38 keer een Euro Tour won. De Nederlander haalde in 2020 en 2023 wel al eens de finale, maar die verloor hij allebei.

Ook Van Veen onderuit

Ook voor Van Veen viel het doek bij de laatste acht. Hij begon de zondag net als Van Gerwen fantastisch met een heel sterke partij in de achtste finales tegen landgenoot Kevin Doets, die de laatste tijd in topvorm is. De WK-finalist gaf hem echter met een gemiddelde van 103,51 geen schijn van kans en won met 6-2.

Van Veen kon net als Van Gerwen die lijn enkele uren later echter niet doortrekken. Tegen Ryan Searle wist hij slechts 88 punten per beurt te gooien en de Engelsman profiteerde optimaal door met 6-3 te winnen.

