Het toetje van de Premier League Darts heeft absoluut niet teleurgesteld. Luke Littler en Luke Humphries maakten er een waanzinnig feest van voor het aanwezige publiek in de O2 Arena in Londen. De finale ging tot het gaatje, waarin de regerend wereldkampioen de sterkste was.

De eerste sessie was adembenemend. Humphries knalde uit de startblokken en nam een 2-0 voorsprong. Daarna was het weer de beurt aan Littler. Even leek de jonge Engelsman de overhand te hebben vervolgens. Hij brak naar 3-2, alleen Humphries deed gelijk wat terug.

Humphries toonde de volgende drie legs op rij pure magie. Eerst gooide hij een 134-finish via triple-18 en twee keer tops terwijl Littler op 41 stond te wachten. Maar daar bleef het niet bij, want in de twee legs daarop gooide hij opnieuw een finish van boven de 100: 112 en 121 (via bullseye). De regerend wereldkampioen bleef in de finale door de tiende leg te winnen: 4-6.

Zenuwslopend einde

Na de onderbreking brak Littler zijn tegenstander gelijk. Hij kreeg de kans om gelijk te maken, maar een zeldzaam foutje bood Humphries de kans. Die pakte het cadeautje met beide handen uit. Cool Hand Luke vergat echter om er 8-5 in zijn voordeel van te maken. Na een elfdarter van Littler was alles even later weer in balans: 7-7.

Zo kwam de finishlijn steeds dichterbij. Littler en Humphries hielden elkaar mooi in evenwicht. The Nuke kreeg de meeste kansen om zijn tegenstander op het laatst te breken, alleen tegen alle verwachtingen in lukte hem dat niet. Er moest een best of three aan te pas komen. Het voordeel lag daar bij Humphries, die twee keer mocht beginnen.

Luke Littler wint Premier League

Maar in leg 19 van de wedstrijd startte Littler met zes perfecte pijlen, waardoor het welbekende negentje achter zijn naam stond. Bij de achtste pijl ging het echter mis voor Littler, die wel de leg in tien darts binnen had: 10-9 in zijn voordeel. Maar de bijna 15.000 fans in Londen kregen een droomeinde met een beslissende laatste leg. Dat was gelijk ook de minste van het hele stel. Bij zijn tweede matchdart maakte Littler de beste finale ooit af en nam hij revanche voor de verloren eindstrijd van 2025.

Luke Littler claims his second BetMGM Premier League title, holding his nerve in a dramatic last-leg decider against Luke Humphries in a remarkable final 🔥 — PDC Darts (@OfficialPDC) May 28, 2026

Uitslagen

Halve finales (best of 19 legs)

Luke Littler - Gerwyn Price 10-9

Jonny Clayton - Luke Humphries 9-10



Finale (best of 21 legs)

Luke Littler - Luke Humphries 11-10

Prijzengeld

Dat de Premier League een behoorlijk lucratief toernooi is, bevestigt de prijzenpot wel. Verliezers Gerwyn Price en Jonny Clayton gaan naar huis met 110.000 pond, omgerekend iets meer dan 125.000 euro. Verliezend finalist Luke Humphries moet het doen met 170.000 pond (zo'n 196.000 euro), terwijl de grote winnaar Luke Littler naar huis gaat met 350.000 pond. Dat komt neer op ongeveer 403.000 euro. Het verdiende prijzengeld krijgen de darters er niet bij op de wereldranglijst, de Premier League is namelijk een invitatietoernooi.

