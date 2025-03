Dit is Dirk van Duijvenbode: markante darter met hardstyle walk-on werd nóg beroemder dankzij aubergines

Dirk van Duijvenbode is een Nederlandse darter die veel mensen ook buiten de sport inmiddels kennen. De 32-jarige 'Titan', zoals zijn eigenlijke bijnaam luidt, raakte een soort van wereldberoemd door zijn typische opkomst én door de promotie van de groente aubergine. Hier lees je alles wat je moet weten van Dirk van Duijvenbode.

Hij is geboren in Katwijk aan Zee, maar woont al jaren in 's Gravenzande. Hij is een 'echte' Westlander en het verbaast je dan wellicht ook niet dat hij in een kas werkt. Niet als 'tomatenplukker', zoals het bekende liedje. Maar bij een auberginekwekerij, waar hij vooral veel administratief werk doet. Daardoor heeft hij een paar jaar geleden zijn bijnaam in het darts aangepast in Aubergenius, nadat Engelse commentatoren daar voor het eerst mee kwamen.

Opkomst met hardstyle

Maar zijn opkomst was ook zonder aubergines al gek genoeg. Hij was de eerste darter die met hardstyle opkwam en zo de zaal al voor zijn eerste beurt op z'n kop zette. Van Duijvenbode is een liefhebber van de harde muziek en staat dan ook regelmatig op een hardstylefeestje. Hij kwam eerst lang op met Glimpse of the Future van dj Typhoon, maar heeft die inmiddels ingeruild voor Just Like You van Radical Redemption. Bekijk hieronder zijn oude én nieuwe opkomst.

Bizarre fout bij WK-debuut

Qua dartsprestaties moest Van Duijvenbode lang wachten voordat hij om iets anders bekend stond dan een grote fout die hij maakte op zijn WK-debuut in Ally Pally. Hij speelde toen tegen Raymond van Barneveld, zag zichzelf op 180 staan en gooide zich per ongeluk 'dood' door de maximale score te gooien. Lang werd onderstaand fragment aangehaald als het over Van Duijvenbode ging.

Hoogtepunt in coronatijd

Na die enorme fout in 2016 duurde het nog vier jaar voordat Van Duijvenbode ook qua prestaties indruk maakte in de dartswereld. Gek genoeg beleefde hij zijn hoogtepunt in coronatijd, toen hij de finale van de World Grand Prix haalde. Die verloor hij van Gerwyn Price. In 2022 won hij zijn eerste toernooi bij de PDC: twee Players Championships. Op de majors kan hij vooralsnog zijn prestatie van 2020 niet herhalen.

Blessure

Wat zijn 'echte' doorbraak recenter in de weg zat, was een slepende schouderblessure. Hij had zich opgewerkt in de top-16 van de wereld, mocht zelfs een keer de World Cup of Darts gooien voor Nederland, maar viel door zijn aanhoudende fysieke problemen weer terug in zijn ontwikkeling. De blessure duurde zo lang en was zo heftig, dat hij vreesde voor het einde van zijn carrière. In 2025 lijkt hij een modus te hebben gevonden om ermee om te gaan, want zijn prestaties aan de oche zitten weer wat in de lift.

Interviews

Hij hoopte dat zijn malheur er op het WK in december 2024 al op zat, maar toen bleek hij zo ziek als een hond. Het lukte voor geen meter en weer moest hij genoegen nemen met een vroege uitschakeling. Het leverde na afloop één van zijn opmerkelijkste interviews ooit op. Sowieso zijn de gesprekken met Van Duijvenbode na zijn wedstrijden vaak een genot voor het oog. Hij kan soms zo ongemakkelijk zijn, dat het grappig wordt.

Vriendin en kind

Terwijl hij fysiek worstelde, kwam er op privégebied in 2023 wel een absoluut hoogtepunt voorbij. Met zijn vriendin Saskia Kokshoorn, met wie hij al jaren een relatie heeft, kreeg hij zijn eerste kind. Zoontje Levi kwam in augustus 2023 ter wereld en inmiddels beleven vader en zoon mooie momenten. In zijn vrije tijd staat Aubergenius graag bij zijn barbecue, onder andere om zijn favoriete groente te bakken.