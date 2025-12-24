Voor Raymond van Barneveld liep het WK darts uit op een drama. De vijfvoudig wereldkampioen leed een kansloze nederlaag in de eerste ronde en sprak zich vervolgens uit over een gebrek aan motivatie. Geld lijkt nog zijn enige drijfveer om door te gaan, ziet ook sportmarketeer Chris Woerts.

"Ik zoek iemand die mij motiveert. Ik heb structuur nodig in mijn leven, ook qua training. Die ontbreekt nu", zei Van Barneveld na zijn nederlaag op het WK. Maar er is wel geld nodig voor zo'n begeleider. "Ga die centjes maar ophoesten als je zelf niet veel prijzengeld pakt. Ik hoop dat er sponsoren zijn die kunnen helpen."

Prijzengeld

Barney heeft in het verleden wel de nodige titels en het daarbijhorende prijzengeld gepakt. Toch is hij nog niet helemaal binnen op financieel vlak. Een groot gedeelte van zijn verdiensten blijkt verloren te zijn gegaan aan de Belastingdienst, een scheiding en reiskosten.

Woerts heeft moeite met de redenering van Van Barneveld. "Als geld de drijfveer is om aan sport doen, moet je direct stoppen", is zijn duidelijke boodschap in De Telegraaf. "Daarmee zet je jezelf onder zo’n grote druk, daar is niet tegen op te boksen. Geld winnen is belangrijk, maar dat mag nooit de hoofdreden zijn. Dat moet Raymond uit z’n systeem halen.”

Van Barneveld gaat na zijn uitschakeling niet met lege handen naar huis. Hij krijgt nog 17.100 euro voor zijn deelname.

Instelling

Volgens Woerts zit de instelling van de darter hem in de weg. "Ik ken hem heel goed en hij is een superaardige gozer, maar hij is altijd een beetje depressief en negatief terwijl het leven zoveel mooie kanten heeft. Je moet ervan genieten en positiviteit uitstralen", legt hij uit. "Daar bereik je veel meer mee dan wanneer je met een chagrijnige kop op tv verschijnt. Dat is zijn probleem.”

Over de roep om hulp voor een begeleider is Woerts ook duidelijk. "Hij is een beetje een kleuter die veel aandacht nodig heeft. Of een puppy. Misschien moet hij naar een puppycursus", zegt de sportmarketeer. "Iedereen kijkt nog altijd met veel respect naar z’n carrière, maar als je groots bent geweest moet je je daar ook naar gedragen.”

