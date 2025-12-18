Het WK darts duurde veel te kort voor Raymond van Barneveld. De gevallen topdarter mocht slechts één ronde meedoen, omdat hij kansloos (3-0 in sets) verloor van Stefan Bellmont. Dat levert hem toch nog een aardig bedrag aan prijzengeld op.

Van Barneveld deed voor de 33e keer mee aan het WK, een gedeeld record met Steve Beaton. Maar dit zal voor Barney een van de meest teleurstellende edities zijn. In totaal ligt er vijf miljoen pond aan prijzengeld klaar voor alle darters en daar krijgt de 58-jarige Hagenees een heel klein deel van.

Prijzengeld Raymond van Barneveld op WK darts

De verliezers in de eerste ronde krijgen een soort opkomstbeloning. Dat is 15.000 pond, dus ook voor Van Barneveld. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 17.100 euro. Het prijzengeld levert in de eerste ronden nog niet heel veel op voor de gevestigde namen. Vanaf de kwartfinale (100.000 pond) is het groot geld verdienen. De winnaar krijgt één miljoen pond, de verliezend finalist 400.000.

In de afgelopen twee jaar verdiende Van Barneveld 246.000 pond aan prijzengeld. Daarmee staat hij plek 35 op de wereldranglijst. Vincent van der Voort merkte in de studio van Viaplay op dat de voormalig wereldkampioen veel van dat geld in 2024 verdiende, waardoor er de komende tijd veel prijzengeld weg zal vallen. Daarmee zal Van Barneveld ook flink zakken op de ranglijst.

Toch weer pijlen wisselen

Van Barneveld zei voorafgaand aan zijn partij met Bellmont absoluut niet van pijlen te gaan wisselen. "Dat gaat nu niet meer gebeuren", zei hij bij Viaplay. "Ik speel lekker met een setje waar ik destijds tegen Phil Taylor (gewonnen WK-finale van 2007, red.) ook mee speelde. Die vallen gewoon ontzettend mooi. Ben (zijn manager, red.) is nu bij me om ervoor te zorgen dat ik geen ander setje meeneem."

Het bleek toch allemaal anders te gaan. Na de eerste twee sets had hij pas één leg gewonnen en besloot hij tóch van pijlen te wisselen. Zonder succes. "Tuurlijk doet dit pijn. Je moet jezelf toch afvragen: hoe moet dit nu verder? Zo elke week pijn lijden wil je ook niet. Als je maar twee legjes van iemand kan winnen die geen tourkaart heeft, dan zegt dat genoeg. Huiswerk te doen. Kijken wat hiervan overblijft, maar deze komt wel aan", waren de woorden van Barney na afloop.

