Arno Merk heeft een kers op de taart gekregen na de vier mooiste weken uit zijn dartscarrière. Op het WK darts maakte hij al gigantische indruk en nu heeft de Duitser ook nog eens via Q School een tourkaart kunnen bemachtigen.

Merk plaatste zich als relatief onbekende winnaar van de Duitse Super League voor het WK darts in het Alexandra Palace. Daar verraste hij vriend en vijand. In de eerste ronde rekende Merk al met 3-1 af met Kim Huybrechts, de huidige nummer zestig van de wereld. Het sprookje van Merk was daarna nog niet voorbij, want ook een kwakkelende Peter Wright werd aan de zegekar gebonden. De Schot ging met 3-0 de boot in tegen de Duitse revelatie.

Vervolgens kwam Merk in de derde ronde tegen Michael van Gerwen. De Nederlander bleek voor de Duitser echter een maatje te groot. Van Gerwen won met 4-1 en dus zat het WK van Merk erop. De Duitser kwam daardoor niet ver genoeg om via het WK een tourkaart te bemachtigen. Hij steeg 66 plekken op de Order of Merit en kwam op plek 100 van de ranglijst. Daardoor moest hij naar Q School voor een tourkaart.

Q School

Voor Merk verliep Q School uitstekend. De tot dan toe amateurdarter won zes wedstrijden op rij en daardoor schoot hij naar de bovenste plekken op de rankings. Sterker nog, na een dag darten was Merk al zeker van zijn tourkaart. Via Instagram gaf hij aan daar enorm blij mee te zijn.

"Ik ben gewoon een tourkaarthoude, plaatste een dolgelukkige Merk via zijn sociale media. Ook liet de Duitser direct weten dat hij het goed zou gaan vieren, alleen kende hij de weg niet in Kalkar, de locatie waar Q School wordt gehouden. "Kent iemand een goede pub in de buurt van Kalkar waar we er compleet vanaf kunnen gaan", vroeg Merk aan zijn volgers op zoek naar een feestje. Er zijn nog geen beelden opgedoken van een beschonken Merk in een pub bij Kalkar, maar het zal ongetwijfeld een gezellig feestje zijn geweest.