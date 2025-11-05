Ricky Evans keert de komende weken als herboren terug op de grote toernooien. De Engelse darter plaatste zich recent voor zowel de Grand Slam of Darts, de Players Championship Finals als het WK darts. Na een loodzwaar jaar heeft Evans het geluk weer teruggevonden in zijn leven.

"Ik verdien soms wat geluk en dat heb ik afgelopen week gehad", spreekt een opgeluchte Evans (35) tegen Online Darts. "Ik geniet weer van darts en speel met vrijheid. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb echt een lekkere periode gehad. Het is een hele opluchting dat ik ineens zeker ben van drie grote toernooien in plaats van geen." De interviewer valt op dat Evans relaxter en blijer oogt dan ooit. "Ik ga hier gedoe van krijgen, maar dat komt omdat ik een vriendin heb. Ik ben helemaal verliefd. Het kan geen toeval zijn dat ik goed speel nu ik gelukkig ben in het leven. Ik verdien een beetje geluk en blijdschap en dat brengt zij mij."

Zusje overleden

Evans beleefde een loodzwaar jaar. Begin 2025 overleed zijn zusje Elisha en gingen hij en zijn familie door een diep dal. "Ik had niet gedacht dat ik er zo snel van hersteld zou zijn", geeft Evans toe. Hoe zou ik ermee omgaan? Iedereen verliest geliefden en ik heb ook opa's en oma's verloren, maar dit was nieuw voor mij. Zij (Elisha, red.) was mijn beste vriendin. Het is mooi om nu voor een boost voor de familie te zorgen door mijn goede resultaten."

'Ik heb het haar beloofd'

De familie Evans kan wel wat positief nieuws gebruiken na het overlijden van Elisha. Evans weet al precies hoe hij dat gaat doen. 'Clowntje', zoals hij zichzelf weleens noemt vanwege zijn gekke gedrag, neemt zijn moeder voor het eerst mee naar Alexandra Palace. Dat is de iconische speelzaal van het WK darts. "Het wordt mijn elfde keer dat ik er ben en mijn moeder is nog nooit mee geweest. Ik heb het haar en mijn zusje beloofd dat ze mee mochten. Het maakt me niet uit hoe ik het doe daar, maar ik wil graag dat mijn moeder in Ally Pally is geweest."

Aan een draadje over het publiek vliegen

Hij belooft de dartsfans een waar spektakel. Hij staat bekend om zijn opkomsten, die zeker tijdens het WK gekker zijn dan waar dan ook. "Met kerst wil ik helemaal gek gaan, met Elsa (personage uit de populaire film Frozen, red.) en rendieren. Ze (de PDC, red.) zullen het wel niet toelaten, maar het liefst wil ik aan een draadje over de zaal vliegen en sneeuwvballen gooien op iedereen. Voor iemand die kerst haat, wil ik er het allermooiste van maken."

