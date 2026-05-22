Na het WK darts 2018 borg levende legende Phil Taylor (65) zijn pijltjes definitief op. The Power duikt sindsdien af en toe op als dartsanalist, maar is vooral gaan genieten van zijn vrije tijd. Alhoewel: de recordkampioen blijkt aan een soort tweede loopbaan te zijn begonnen.

Phil Taylor is betrokken bij Taylor's Bar in Stoke-on-Trent, de plaats waar hij vandaan komt. Het gaat niet alleen om een bar, want bij het project horen ook een camping, kinderpark en kinderboerderij.

De boormachine

Taylor helpt mee bij het daarwerkelijke bouwen van de faciliteiten. In gesprek met Givemesport geeft hij aan: "Ik ben gewoon lekker aan het werken. Ik ben bezig geweest met bekistingen maken en helpen met het plaatsen van hekken, omdat ze vlak bij de pub een kinderboerderij willen bouwen."

Zijn bijnaam als darter was The Power, maar nu hij als bouwvakker in de weer is, kan hij het veranderen in The Power Drill, oftewel de boormachine. "Ik hou ervan om buiten in de frisse lucht bezig te zijn en iets fysieks te doen. Mijn tijd in darts is geweest. De sport is verder gegaan zonder mij en dat is prima. Ik vind het fijn om mijn handen vuil te maken en iets om handen te hebben", verklaart de Engelsman.

Spieren

Het werk bevalt hem uitstekend. Als sporter was hij al met zijn handen bezig en dit is eigenlijk een logisch vervolg. "Ik ben geen kantoormens en ik was nooit van plan om na mijn pensioen helemaal niets meer te doen", aldus Taylor.

"Ik zou niet zeggen dat ik dit fulltime doe, maar ik geniet er echt enorm van. Ik gebruik nu spieren die ik al veertig jaar niet gebruikt heb. In het begin was het behoorlijk zwaar en had ik overal pijn, maar het is net als naar de sportschool gaan. Je lichaam went eraan."

Pijlen

Een tijdje deed het dartsicoon mee op de seniorentour. Ook dat heeft hij inmiddels achter zich gelaten. Zijn lichaam was niet meer in staat om voor de oche te staan en het reizen was hij ook wel beu. Eigenlijk trekt darts hem helemaal niet meer.

Hij zegt: "Ik heb niet eens meer een set darts. Ik oefen zeker niet meer. Er liggen ergens nog wel wat pijlen, maar ik speel niet meer. Ik ben klaar met darts. Er hangt een dartbord in de pub, maar ik gebruik het niet."

