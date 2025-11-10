Daryl Gurney vloog zondagavond al vroeg uit de Grand Slam of Darts. De Noord-Ier was geen schim van zichzelf in de tweede groepswedstrijd tegen Karel Sedlacek en na ook van Connor Scutt verloren te hebben, zit zijn avontuur in Wolverhampton er al op. Maar niet voordat hij in Engelse media een relletje heeft ontketend. Beelden van een ruzie met de scheids vallen op.

Ongetwijfeld teleurgesteld en boos op zichzelf gaf hij tegenstander Sedlacek nog een handje, voordat hij zijn rondje langs de scheidsrechter en schrijvers maakte. Eenmaal aangekomen bij Kirk Bevins, belandde Gurney in een verhitte woordenwisseling met de hoofdscheids naast het bord. Sedlacek piepte er nog gauw tussendoor en verliet al wenkbrauwophalend het podium als winnaar.

PDC niet op de hoogte

Waar de ruzie over ging tussen Gurney en Bevins is niet bekend, maar in Engeland zijn ze in rep en roer over het incident. Tabloids als The Sun, Daily Mail en populair social media-platform Sport Bible wijden er zelfs berichten aan. Gek genoeg deed de PDC alsof er niks aan de hand was. Aan diverse media liet de dartsbond weten niet eens op de hoogte te zijn van het incident. De scheidsrechter zelf zegt er op sociale media niks over.

Hoofdschuddend van het podium

Na enkele seconden van ruzie, waarbij de houding en de gebaren van Gurney boekdelen spraken, verliet de Noord-Ierse topdarter hoofdschuddend het podium. Volgens ooggetuigen weigerde 'Superchin' ook elk verzoek tot een interview. Zijn sociale media zijn na de uitschakeling opvallend stil. De PDC kan nog beslissen tot een review van de woordenwisseling en Gurney beschaffen. De dartsbond heeft respect naar de officials hoog in het vaandel staan. Bij een eventuele bestraffing kan een boete volgen voor de voormalig majorwinnaar en Premier League-deelnemer.

Nog één wedstrijd

Gurney keert dinsdagavond nog eenmaal terug op het podium van de Grand Slam in Wolverhampton. Zijn wedstrijd tegen Luke Littler gaat nergens meer over. Gurney is al uitgeschakeld, terwijl Littler al zeker is van de volgende ronde. Wel strijden beide mannen om nog een extraatje aan prijzengeld. Als The Nuke groepswinst veiligstelt, is hij 3500 pond rijker. Als Gurney voorkomt dat hij laatste wordt in de groep, krijgt hij in totaal 8000 pond in plaats van 5000 pond.