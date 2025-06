Niet alleen in Nederland is het bloedheet, dat geldt ook voor de andere kant van Het Kanaal. Daar ging topdarter Nathan Aspinall een potje golfen, alleen dat liep niet goed af. Hij verbrandde namelijk flink.

In tegenstelling tot veel andere darters sloeg Aspinall deze week de drie vloertoernooien in Leicester over. Even geen dartpijlen en mikken op triples en dubbels, maar vrolijk swingen met een golfclub. Dat deed hij alleen in de weinig aangename temperatuur van 33 graden. En zo te zien was hij de zonnenbrandcrème vergeten.

'Draag geen pet met golf'

Waar Aspinall exact was, wordt niet duidelijk uit zijn foto op Instagram. Wel is te zien dat hij een enorm rode nek en oren heeft, waar zijn achterhoofd nog helemaal wit is. 'De volgende keer als het 30 graden is Nath, draag dan geen pet tijdens het golfen', staat er samen met een lachpoppetje geschreven bij de beruchte foto.

📲 Nathan Aspinall ☀️😅😱😱😱🎯⛳️ pic.twitter.com/d4AKERmgcb — Darts Behind The Oche 🎯 (@DartsBehindThe) June 19, 2025

'Draag een grotere pet', reageert iemand gekscherend in de comments. 'De onderkant van zijn hoofd lijkt op een triple-20', plaatst een ander. 'Ik denk niet dat de pet het probleem was', schrijft een andere grapjas, die tientallen likes krijgt op zijn reactie. 'Mr. Brightneck' wordt Aspinall ook genoemd, verwijzend naar zijn opkomstnummer Mr. Brightside van The Killers.

Uitstekend jaar

Aspinall is bezig aan een prima dartsseizoen. Hij werd op het WK van 2025 in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Luke Littler. Ook op de Winmau World Masters en UK Open was dat zijn eindstation. Wel bereikte hij de play-offs van de Premier League, waarin hij opnieuw verloor van de latere winnaar: ditmaal Luke Humphries.

Tegenover die pijnlijke uitschakelingen staan ook twee zeges op de Euro Tour. Hij was afgelopen maanden de beste op de European Darts Open en European Darts Trophy. Die vorm moet hij meenemen naar de World Matchplay, daar verdedigt hij in juli namelijk zijn prijzengeld uit 2023. Aspinall won toen het 'zomer-WK'.