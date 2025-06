Engelse topdarter zorgt voor verbazing met zeer opvallende foto uit de slaapkamer

Stephen Bunting was door het dolle heen na zijn zege bij de Nordic Darts Masters. De 40-jarige topdarter besloot zijn tweede World Series-overwinning te vieren in zijn slaapkamer en deelde daar een foto van op X.

Luke Littler greep afgelopen winter de wereldtitel en vierde dat door de gigantische beker mee naar bed te nemen. De jonge Engelsman lag met zijn ogen dicht tegen de trofee aan en hield voor de foto maar even zijn trui aan. Dat deed Bunting niet: met ontbloot bovenlichaam - maar wel met zijn bril nog op - lag hij tegen zijn vers gewonnen prijs aan.

Bunting sliep in een hotelkamer in Kopenhagen, alvorens hij weer terug naar huis reisde. The Bullet was in de finale te sterk voor Rob Cross: 8-4. 'Goedemorgen Kopenhagen', schreef Bunting bij zijn foto op X. 'Wat een geweldig gevoel om zo wakker te worden naast dit prachtige ding.'

Veroordeelde topdarter kan deel aflossen van grote schuld na sportief succes Uitgerekend Rob Cross bereikte de finale van de Nordic Darts Masters. Wel verloor hij daarin van Stephen Bunting. Cross werd afgelopen week veroordeeld vanwege belastingontduiking. Hij moet de fiscus honderdduizenden euro's terug betalen. In Denemarken pakte hij in elk geval een zak geld om daarmee te beginnen.

Harde klap al snel te boven

Bunting eindigde in de Premier League stijf onderaan en dat zou bij veel darters toch voor een deuk in het vertrouwen zorgen. "Kijk, je speelt tegen de beste spelers ter wereld. Op de een of andere manier lukte het voor mij niet. Maar ik heb altijd gezegd: ik verlies mijn passie niet. Ik blijf vertrouwen houden."

"Het was lang geleden dat ik in de Premier League speelde, tien jaar om precies te zijn. Het voelde alsof ik naar een nieuwe school ging dit jaar. Ik ben trots op mezelf voor wat ik heb laten zien. En ik heb laten zien hoe goed ik kan zien, met name op de World Series."

Good morning Copenhagen 🇩🇰 what a great feeling waking up along side this beauty 🤩#LetsGoBuntingMental#ThePeoplesChampion pic.twitter.com/q5ldNhV0QL — Stephen Bunting (@sbunting180) June 8, 2025

Hopen op het sneeuwbaleffect

Bunting is momenteel de nummer vier van de wereld. Het is de tweede keer dit jaar dat hij een World Series-toernooi wint, maar die tellen helaas voor hem niet mee voor de PDC Order of Merit. "Maar toch win ik ze graag. Het draait volledig om het winnen van vertrouwen, dat zorgt voor een sneeuwbaleffect. Hopelijk zet dit niveau zich door in de World Matchplay en de Pro Tour-toernooien."