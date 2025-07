De geamputeerde tenen van oud-darter Bobby George spreken nog altijd tot de verbeelding. Na zijn onthulling in zijn boek dat hij één van zijn afgesneden tenen thuis in de bar in een potje wodka bewaart, besloot The Sun op bezoek te gaan bij de tweevoudig verliezend WK-finalist. Daar laat hij het befaamde potje voor het eerst zien aan de camera.

De verslaggever van het Engelse medium is niet vies van het verhaal en staat vol verwondering met het potje in zijn hand. "Dit is 'm dus, de befaamde teen?", vraagt hij aan de goedlachse George (79), die maar wat graag de (gore) details deelt van hoe hij aan zijn eigen teen in een potje kwam. "Ik wil het geen ziekte noemen, maar mensen krijgen het vooral in hun handen", begint George de uitleg over wat hem mankeert.

i Bobby George laat zijn geamputeerde teen op wodka zien. ©Screenshot The Sun

'Hup, haal er maar af'

Zittend op een luie stoel probeert hij met zijn vingers uit te leggen hoe zijn tenen stonden. Ze groeiden over elkaar heen, wat zorgde voor pijn en ongemak. "Mijn balans was foetsie, ik kon niet fatsoenlijk lopen en staan. Dus toen zei ik: 'Hup, haal er maar af'." Het werden uiteindelijk liefst vier tenen die eraf moesten, twee aan elke voet. De dokter reageerde verbaasd op het verzoek van George of hij er op z'n minst eentje mee naar huis mocht nemen. Maar hij stond het wel toe.

'Een soort grote nagelschaar'

Nu heeft George het potje met zijn geamputeerde teen in wodka op een handige plek in zijn eigen bar staan. Hij woont in een enorme villa met meer dan 15 kamers in Essex en heeft ook een kroeg. Als zijn vrienden langskomen, vraagt hij ze grappend of ze een cocktail of een cockteen willen. Hij vertelt over de operatie alsof het niks is. "Het duurde niet heel lang. Ik keek toe hoe de chirurg 'm eraf haalde. Hij sneed de huid rondom open, pakte een soort grote nagelschaar en knipte 'm er zo af. Geen bloed en geen pijn, ze naaiden de wond daarna snel dicht."

i De geamputeerde teen van Bobby George op wodka. ©Screenshot The Sun.

'Dat is dodelijk gif'

Eigenlijk kunnen ledematen niet zomaar in wodka worden bewaard, maar door het hoge alcoholpercentage en het feit dat er verder weinig ander spul in zit, werkt het wel goed. "De dokter wilde me niet het spul geven waar ze dat soort dingen eigenlijk niet in bewaren, dat is dodelijk gif, dus m'n teen ligt inmiddels al 26 jaar (de operatie was in 1999, red.) in wodka." Dat was niet de enige operatie die George al die jaren moest ondergaan. Ook andere tenen, z'n knieën en z'n heupen moesten hersteld worden. "Ik slik zestien pillen aan pijnstilling per dag."