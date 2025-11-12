Connor Scutt heeft na afloop van zijn partij op de Grand Slam of Darts tegen Karel Sedlacek zijn excuses aangeboden aan zijn Tsjechische tegenstander. De Engelsman vertoonde atypisch gedrag op het podium en had daar spijt van, zeker tegen 'zo'n aardige kerel' als Sedlacek.

Scutt is normaal de rust zelve tijdens wedstrijden, maar tegen Sedlacek was het erop of eronder voor beide darters. De winnaar van hun partij zou doorgaan naar de achtste finales van de Grand Slam en de verliezer moest naar huis. 'The Sniper' was ontzettend nerveus en zette dat met zijn atypische gedrag om in agressie en veel uiterlijk vertoon. Zeker in de slotfase, toen hij zichzelf op 51 doodgooide met een afzwaaier in de triple-19.

'Ik had naar mijn vrouw moeten luisteren'

"Ik had naar mijn vrouw en manager moeten luisteren in de zaal. Zij seinden dat ik voor tops moest gaan, maar ik koos eigenwijs voor 19 en dubbel-16. Dat mislukte. Heel slim van mij", zei hij cynisch na afloop van zijn uiteindelijk gewonnen partij. Hij kreeg na die misser nog een kans en besloot toen wel voor 11 en dubbel-20 te gaan. Wat volgde was een uitbarsting. "Dat was de meeste emotie die ik ooit heb getoond."

'Dat is niet zoals ik ben'

Volgens hemzelf toont hij normaliter blijdschap. "Maar dit was meer vastberadenheid. Ik vierde heel overdreven en dat is niet zoals ik ben." De uitbarsting van emotie was te verklaren, want hij plaatste zich ternauwernood voor de Grand Slam, nadat hij ook al gefaald had in plaatsing voor de Players Championship Finals. "Elke pijl en elke dubbel dit toernooi zijn zo belangrijk voor mij."

'Een hele aardige kerel'

Sedlacek moest dat indirect ontgelden op het podium in de beslissende groepswedstrijd. Na zijn winnende pijl zocht Scutt de Tsjech dan ook op. "Ik heb mijn excuses aangeboden aan hem dat ik zoveel agressie toonde op het podium. Karel is een hele aardige kerel, dus ik zei sorry. Ik wilde hem niet afleiden, want hij is zo nice. Hij had alleen maar mooie woorden over voor mij, dat was heel fijn." Scutt speelt in de achtste finales tegen Josh Rock.

