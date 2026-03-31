Het zijn de weken van Wessel Nijman. Onlangs won hij voor het eerst een televisietoernooi(tje) en ook op de vloer blijft hij presteren. Dinsdag won de Nederlandse topdarter voor de tweede keer in 2026 een Players Championship.

Nijman bewees in de Mattioli Arena in Leicester waarom er een 1'tje achter zijn naam staat. Door zijn prestaties op de vloer de afgelopen twaalf maanden was hij als hoogste geplaatst. Nijman won bijvoorbeeld in 2025 Players Championshisps 30 en 34. Eerder dit jaar was hij bij het tweede vloertoernooi in Hildesheim al de beste.

Daar kwam vervolgens halverwege maart zijn eerste Euro Tour-eindzege bij. Na een fantastisch toernooi mocht Nijman de prijs omhoog houden bij de European Darts Trophy. En die vorm trekt hij vrolijk door.

Wessel Nijman breekt door magische grens

Waar Nijman maandag bij Players Championship 7 nog uitgeschakeld werd door een ontketende Raymond van Barneveld, liet hij een dag later zijn klasse zien. Zo won Nijman in de achtste finales van de Ier Keane Barry na een thriller: 6-5. Vervolgens gooide hij 105.11 gemiddeld in een 6-4 overwinning op Dave Chisnall.

Daardoor wachtte een Nederlandse clash in de halve finales tegen Kevin Doets. Daar had Nijman het lastig. Zijn landgenoot kreeg zelfs enkele matchdarts, maar die overleefde de nummer 1 van de plaatsingslijst. De beslissende vijftiende leg werkte Nijman vervolgens in veertien pijlen af.

Dat leverde hem een ontmoeting op met Joe Cullen in de finale. Tot 2-2 ging het gelijk op, daarna sloeg Nijman een gaatje. Hij pakte één break voorsprong en stond die niet meer af. Sterker nog: Nijman won uiteindelijk met 8-4. "Ik leef het droomleven dat ik tien jaar geleden wilde", constateerde hij na afloop.

Wessel Nijman becomes the first player to win multiple Player Championship titles in 2026, defeating Joe Cullen 8-4 in a high quality final!



De eindzege levert Nijman een lekker zakcentje van 15.000 pond op. Daarmee schiet hij voorbij Damon Heta op de wereldranglijst. De Nederlander is nu de nummer 19 van de wereld en staat voor het eerst bínnen de top-20 van de wereld.