Gian van Veen is nog steeds herstelende van de naweeën van zijn operatie aan nierstenen. De Nederlandse topdarter heeft deze week besloten om de vloertoernooien in Leicester over te slaan. Het biedt Van Veen de kans om even wat zaakjes te regelen, al verloopt dat niet van een leien dakje.

Het is voor Van Veen een bomvol jaar, nadat hij afgelopen seizoen zijn eerste major (EK darts) won en de finale van het WK bereikte. The Giant is als nummer 3 van de wereld uitgenodigd voor de Premier League Darts en World Series-toernooien. Met daarbovenop de Euro Tour en vloertoernooien is het een drukte van jewelste voor Van Veen, die onlangs kampte met nierstenen.

De situatie was zelfs zo erg dat hij een avond van de Premier League en de Belgian Darts Open moest laten schieten. Vorige week keerde Van Veen terug aan de oche in Berlijn, al ging dat niet van harte. Hij ging er met 6-1 af tegen Gerwyn Price in de kwartfinales.

Van Veen op zoek naar tips

Afgelopen weekeinde was er geen toernooi en Van Veen plakte er nog een aantal vrije dagen aan vast. Hij sloeg Players Championship 7 en 8 over in de Mattioli Arena in Leicester. Het gaf Van Veen de tijd om eens achter zijn naam op Instagram aan te gaan. Momenteel heet hij gianmachdarts. Dat laatste deel is een verwijzing naar zijn managamentsbureau.

Van Veen wil daar verandering in brengen, maar krijgt het vooralsnog niet voor elkaar. Hij zocht contact op met Meta, het moederbedrijf van onder meer Instagram. "Maar ze zijn tot nu toe niet erg behulpzaam geweest en nu doen mensen zich voor als mij en claimen ze mijn echte naam...", schrijft Van Veen op zijn verhaal.

"Is er iemand die dit leest en me kan helpen? Of misschien tips heeft voor andere mogelijkheden om mijn gebruikersnaam te veranderen?", vraagt de Nederlander zich af, waarna hij alvast iedereen bedankt voor de mogelijke hulp.

Premier League Darts

Aanstaande donderdag zal Van Veen weer in actie komen, dan tijdens speelavond 9 van de Premier League. Die is in Manchester. Hij speelt daar in de kwartfinales tegen regerend wereldkampioen Luke Littler.

