Eigenlijk is Beau Greaves met haar 22e jaar nu al de beste vrouwelijke darter ooit. Zij is namelijk de eerste en tot nu toe enige vrouw die een titel heeft gewonnen bij de PDC in de open categorie (mannen en vrouwen). Hoe is het voor de Engelse om in die mannenwereld te vertoeven?

In april sloeg Greaves toe bij het vloertoernooi Players Championship 11, waar ze de vloer aanveegde met maar liefst drie ex-wereldkampioenen. Rob Cross, Gary Anderson en Michael Smith waren allemaal ooit 's werelds beste bij de PDC. Op maandag 27 april 2026 waren ze slechts hindernissen op weg naar een historische titel voor Beau 'n' Arrow.

Michael van Gerwen

Tegenover Talksport legt Greaves uit hoe het leven als profdartster er voor haar uitziet. Ze is de enige vrouw met een PDC-tourcard, die nodig is om aan de grotere evenementen mee te mogen doen. "Nu speel ik op dezelfde tour als Michael van Gerwen en sta ik echt tussen die spelers. Dat is ontzettend bijzonder", legt ze uit. "Omdat ik de enige vrouw op de tour ben, voel ik me soms toch een beetje anders dan de rest."

Ze blijkt steun te vinden bij Van Gerwen. "Michael maakt er altijd een punt van om even een praatje met me te maken", aldus Greaves. "Hij zegt altijd gedag en laat merken dat ik erbij hoor. Dat klinkt misschien klein, maar ik waardeer dat echt enorm."

Grand Slam of Darts

Bij de Grand Slam of Darts in 2025 speelde ze al eens tegen Mighty Mike. "Hij vertelde me dat hij zich nog herinnerde dat hij ooit tegen me speelde toen ik jong was", herinnert ze zich. "Hij vond het mooi dat ik ben blijven doorzetten en uiteindelijk de top heb bereikt. Dat soort dingen besef je niet als je twaalf jaar oud bent."

Premier League Darts

Wie weet doet Greaves de komende jaren mee aan de Premier League Darts. Voor Van Gerwen en Gian van Veen kwam hun deelname donderdag ten einde. De competitiefase van het toernooi is over en de Nederlanders eindigden niet in de top vier. Dat kwartet gaat door naar de play-offs.

Van Veen sloot zijn eerste seizoen in de Premier League in Sheffield af met een nederlaag in de kwartfinales. Hij verloor met 6-2 van Gerwyn Price uit Wales. Michael van Gerwen, zevenvoudig winnaar van de Premier League, ging in de laatste speelronde meteen onderuit tegen Luke Humphries. De Engelsman won met 6-5. Van Veen en Van Gerwen waren na de voorlaatste speelronde al kansloos voor het bereiken van de play-offs. Die gaan tussen Luke Littler, Humphries, Jonny Clayton en Price.

