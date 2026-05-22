Topdarter Michael van Gerwen wist zich dit jaar niet voor de play-offs van de Premier League te plaatsen. Daardoor kan de Brabander zich niet voor de achtste keer tot eindwinnaar kronen. Toch heeft hij nog iets om zich mee te troosten. Van Gerwen heeft een behoorlijk leuk zakcentje aan prijzengeld verdiend.

Voor Michael van Gerwen begon de Premier League van dit jaar nog zeer voortvarend. Bij de eerste avond in Newcastle was de darter uit Vlijmen direct de beste. Ook een week later in Antwerpen bereikte hij de finale, waarmee zijn naam bovenaan het klassement prijkte. Daarna ging het bergafwaarts met hem.

Nadat hij op de derde avond wegens medische problemen moest afzeggen, behaalde hij nog maar zelden de finale van een avond. Uiteindelijk wist Van Gerwen op de voorlaatste speeldag al dat de play-offs er niet meer inzaten. Hij eindigt op een teleurstellende zesde plek.

Dit is het prijzengeld van Michael van Gerwen

De Professional Darts Corporation (PDC) keert verschillende vormen van prijzengeld uit. Iedereen die aan het toernooi meedoet, krijgt op basis van zijn eindpositie een bepaald geldbedrag. Ook ligt er per avond voor de winnaar een cheque van tienduizend Britse ponden klaar. Bovendien ontvangt elke speler die een negendarter weet te gooien, een setje gouden dartpijlen ter waarde van dertigduizend pond. Het prijzengeld telt overigens niet mee voor de Order of Merit, daar het een invitatietoernooi betreft.

Het lukte de 37-jarige Van Gerwen dus slechts één keer om een avond te winnen. Op de openingsdag in Newcastle versloeg hij zijn World Cup of Darts-teamgenoot Gian van Veen in een spannende finale. Dat leverde hem dus, naast een goede begin, ook een bedrag van tienduizend pond op, ongeveer 11.562 euro.

Daarnaast eindigde Mighty Mike het seizoen dus op de zesde plek, waarmee hij alsnog de beste Nederlander is geworden. Dat levert al een behoorlijke som geld op. Van Gerwen ontvangt voor die plek 90 duizend pond. Omgerekend komt dat neer op bijna 105 duizend euro. Dat is alsnog een mooi bedrag, al was hij daardoor bijna vier maanden wekelijks weg van huis. In totaal heeft de Premier League hem dit jaar dus ruim 115 duizend euro opgeleverd.

