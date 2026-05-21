Gian van Veen zag zijn debuut in de Premier League tot een teleurstellend einde komen. De Nederlander schoot nog uit de startblokken, maar kreeg daarna te maken met fysieke malheur. Ondanks zijn vroegtijdige uitschakeling, leverde het de topdarter nog een mooi bedrag aan prijzengeld op.

Gian van Veen mocht zich na zijn zeer succesvolle start van dit jaar, met onder meer een tweede plek op het WK, opmaken voor een eerste deelname aan de Premier League of Darts. Als nummer drie van de wereld was de hoop voorafgaand aan het toernooi dat hij zich zou plaatsen voor de finaleavond, maar niets was minder waar. Desondanks kan hij het toernooi met opgeheven hoofd én een goed gevulde portemonnee weer verlaten.

In de eerste vier weken van dit seizoen liet de 24-jarige Van Veen zich direct gelden. Bij de openingsavond in Newcastle bereikte hij de finale, waarin landgenoot Michael van Gerwen hem nipt de baas was. In de drie weken daarna haalde hij nog twee keer de finale, maar verloor telkens. Maar vervolgens kwam er een kink in de kabel en ging het plots een stuk minder goed.

In het tweede deel van het Premier League-seizoen kreeg hij te kampen met nierstenen en miste hij een avond. Daarna bleek dat de darter uit Poederoijen niet voldoende hersteld was. Een echte rol speelde hij niet meer, want hij behaalde nog slechts eenmaal de finale. Hij eindigt het seizoen op een zevende plek.

Dit bedrag verdiende Gian van Veen in de Premier League

De Professional Darts Corporation (PDC) deelt tijdens de Premier League op meerdere manieren prijzengeld uit. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een bedrag dat afhankelijk is van zijn eindklassering. Daarnaast levert een avondzege telkens een bonus van tienduizend Britse ponden op. Ook valt er een bijzondere prijs te verdienen: spelers die een negendarter gooien krijgen gouden dartpijlen met een waarde van dertigduizend pond. Het prijzengeld telt overigens niet mee voor de Order of Merit, omdat het een invitatietoernooi is.

Aangezien Van Veen geen enkele keer een avond wist te winnen, en ook geen negendarter wist te gooien, krijgt hij alleen prijzengeld op basis van zijn positie op de ranglijst. Die is overigens nog behoorlijk hoog. Zijn zevende plek levert hem 85 duizend pond op, omgerekend ruim 98 duizend euro.

