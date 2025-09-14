Michael van Gerwen speelde zondag een ijzersterke wedstrijd tegen Luke Humphries tijdens de kwartfinales van de World Series Finals in Amsterdam. Mighty Mike won met 10-5. Dochtertje Zoë (8) aanschouwde het tafereel vanaf de eerste rij, wat hartverwarmende beelden opleverde.

Van Gerwen gaf de Engelsman nauwelijks kans. De Nederlander begon ijzersterk aan de kwartfinale en hield dat niveau de hele wedstrijd vast, waardoor hij zijn voorsprong steeds verder kon uitbreiden. Mighty Mike haalde een scorend gemiddelde van ruim 125. Na de wedstrijd blikte hij terug op de moeilijke periode waar de darter afgelopen zomer doorheen ging, wegens de scheiding met zijn ex-vrouw Daphne Govers.

'Dat is zeker niet makkelijk'

"Je moet ook om kunnen gaan met teleurstellingen in het leven en wanneer dingen niet goed gaan, dan moet je juist opstaan", aldus de Nederlander. "Dat is zeker niet makkelijk, maar ik denk dat ik dat wel heb laten zien dit weekend en natuurlijk vorige week én de week ervoor bij de Euro tour in Praag waren er ook al kleine glinsteringen te zien, maar ik denk dat ik dit toernooi gewoon heel goed speel."

Steun van dochter

Zoë, de achtjarige dochter van de darter, was net als zaterdag bij de wedstrijd van haar vader aanwezig. Net na de eerste pauze verscheen ze in beeld bij ViaPlay met twee pompoms in haar handen (een feestelijk attribuut dat veelal door cheerleaders gebruikt wordt). Zaterdag was Zoë ook bij de wedstrijd aanwezig om haar vader te steunen. Ook toen had ze voor prachtige versiering gezorgd met een bordje waar 'papa' op stond, omringd door hartjes.

Na de zege van Van Gerwen op Wessel Nijman, vlogen de twee elkaar in de armen. Tijdens de persconferentie na afloop vertelde Van Gerwen over de aanwezigheid van zijn dochter. "Ik had haar meer dan een week niet gezien. Ze wilde me graag zien, dus dan gaat ze mee hè. Zo simpel is het, dat vindt ze hartstikke mooi", verzekerde hij. Onlangs was Zoë ook al mee naar de World Matchplay in Blackpool.