'Hij loopt zich te irriteren, mooi is dat': eindelijk iemand die Luke Littler op z'n zenuwen werkt

Luke Littler mag dan als darter fantastisch zijn, als personality brengt hij maar weinig teweeg. De Engelse topdarter, pas 18 jaar oud, laat alles een beetje gelaten over zich heen komen. Om tegenstanders lijkt hij zich helemaal niet druk te maken, maar er lijkt nu toch een soort rivaliteit te ontstaan.

De Premier League Darts is volgens analisten als Vincent van der Voort niet het leukst om naar te kijken, met elke week dezelfde wedstrijden. Maar met een herboren Gerwyn Price aan de oche, is het ineens toch weer genieten. Zeker als hij tegen Littler speelt. The Iceman lijkt eindelijk iemand te zijn die Littler op z'n zenuwen werkt. En dan is vanavond ook nog eens avond 7 in Cardiff, de hoofdstad van Wales, waar Price vandaan komt.

Omgekeerde wereld: dartstalent Luke Littler nu zelf de pineut bij Premier League in Dublin Gerwyn Price won donderdagavond de derde Premier League-avond door onder anderen Luke Littler in de eerste ronde te verslaan. Na afloop ging het echter veel om de verliezende finalist die het aan de stok had met het publiek. Littler werd meermaals uitgefloten door de Ierse fans.

'Echt genieten'

In Nottingham vorige week versloeg Price Littler in een heerlijke finale vol uiterlijk vertoon. Price schreeuwde op karakteristieke wijze bij goede beurten en kreeg Littler duidelijk geïrriteerd. Iets dat niet vaak gebeurt. "Dat was echt genieten, hè", begint presentator Damian Vlottes in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Er zijn eigenlijk maar twee 'niet-fanboys' van Littler en dat zijn Price en Michael van Gerwen."

Volop lof voor topdarter na 'ironische' wraakactie richting publiek: 'Ik ben blij dat hij zo reageerde' Het was een wanvertoning, avond 2 van de Premier League Darts in Glasgow. En dat lag niet aan de spelers, want die leverden wel. Het waren vooral plukjes uit het publiek die de avond verstierden voor anderen. Daar had Gerwyn Price op een gegeven moment genoeg van.

'Ga niet op je rug liggen'

Vincent van der Voort vindt het genieten tussen Price en Littler. "Hij gaat er vol in. Bij de rest heb ik vaak het idee dat ze het geweldig vinden wat Littler doet. Vinden ze dan zo mooi voor de sport." Maar wat Price doet, is wat je als dartsfan wil zien. "Dat het lekker tegen elkaar op botst. Geef hem in ieder geval een gevecht en ga niet bij voorbaat al op je rug liggen en zeggen dat hij gewonnen heeft."

Premier League in Cardiff

Een hernieuwde clash wacht donderdag in Cardiff, de thuisbasis van Price. Maar eerst moeten beide darters hun kwartfinale winnen om elkaar te treffen in de halve finales. "Littler vindt wel iets van Price hè, die loopt zich te irriteren. Leuk is dat", vindt Vlottes. Voor Van der Voort kunnen die wedstrijden momenteel niet vaak genoeg gespeeld worden. "Dat moet je hebben. Littler kan heel stoïcijns overkomen, maar hij weet ook dat hij de laatste keren op z'n eieren gehad heeft van Price. Heeft hij toch mooi voor elkaar."

Premier League Darts 2025 | Stand, uitslagen, programma Michael van Gerwen en het prijzengeld De Premier League Darts is weer in volle gang. Zeventien weken lang elke donderdagavond strijden de acht uitverkoren darters om de totale prijzenpot van één miljoen pond. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie. In april komt de Premier League naar Rotterdam. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door vertelt Vincent van der Voort over zijn bezoekje aan de Pro Tour in Hildesheim, onthult hij waarom zijn vriend Michael van Gerwen zich afmeldde voor het vloertoernooi in Duitsland. Presentator Damian Vlottes legt de gestopte profdarter pittige stellingen voor en in 'Kroegpraat' wordt Adrian Lewis te kakken gezet. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check 'm via Spotify, YouTube en Apple Podcasts.