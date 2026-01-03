De finale van het WK darts gaat tussen Luke Littler en de Nederlander Gian van Veen. Het is de jongste WK-finale ooit bij de PDC en heel de dartswereld kijkt al bijna 24 uur reikhalzend uit naar wat de twee gaan laten zien in Alexandra Palace. Hoewel Littler als titelverdediger de duidelijke favoriet is, wint op deze site de hoop het van de angst.

Op de dag van de WK-finale konden de duizenden lezers van Sportnieuws.nl stemmen op wat hun verwachting was van de wedstrijd tussen Littler en Van Veen. Meer dan tienduizend mensen brachten hun stem uit op wat de uitkomst volgens hen wordt. Littler mag dan regerend wereldkampioen, nummer 1 van de wereld én in zijn derde WK-finale op rij staan, Van Veen gaat er met zijn eerste wereldtitel vandoor. Dat is de uitkomst van de poll op deze site.

Nipte voorkeur voor Gian van Veen

De hoop verslaat de angst voor Littler maar nét, want 58 procent van de stemmers ziet Van Veen bij zijn finale-debuut meteen toeslaan. Dat komt neer op bijna 5800 positief gestemde Nederlanders. Toch zijn er ook veel twijfelaars of in ieder geval mensen die Littler niet uitvlakken. Dat kan ook niet, want de nog altijd pas 18-jarige Engelsman kent geen slechtere prestatie op het WK dan een finaleplaats. Hij verloor in januari 2024 van Luke Humphries en versloeg vorig jaar rond deze tijd in Michael van Gerwen een andere Nederlander in de finale.

Overtuigende cijfers

Misschien is de hoop gestoeld op de WK-vorm. Hoewel Littler prima en overtuigende cijfers kan overleggen na zijn zes gespeelde wedstrijden in Ally Pally, is The Nuke ook nog niet echt uitgedaagd. Alleen Rob Cross lukte het in de vierde ronde om de nummer 1 van de wereld tegenstand te bieden. Littler heeft dus nog niet diep hoeven gaan. Hoe anders liep het WK voor Van Veen. De Nederlander moest vooral in de kwartfinale (tegen Humphries) en halve finale (tegen Gary Anderson) diep gaan.

