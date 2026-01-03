Voor het tweede WK darts op rij staat er een Nederlandse speler in de eindstrijd. Gian van Veen strijdt tegen Luke Littler, de jonge Engelsman die bij het vorige WK in de finale won van Michael van Gerwen.

Van Veen versloeg in de halve finales in een uitbundig Alexandra Palace tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 6-3 in sets. De 23-jarige darter uit het Gelderse Poederoijen is na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen de derde Nederlander die in de finale staat van het WK darts. Van Barneveld was in 2007 de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de dartsbond PDC. Van Gerwen won de titel drie keer: in 2014, 2017 en 2019.

Boodschap van Michael van Gerwen

Een paar uur voor de finale van het WK darts 2026 blikt Van Gerwen vooruit op de partij, waarvan de winnaar 1 miljoen pond krijgt. "Vanavond stappen twee buitengewone talenten op het grootste podium van onze sport", schrijft Mighty Mike op Instagram.

Daarna heeft hij mooie woorden over voor de finalisten. "Luke: de kans om tweemaal achter elkaar wereldkampioen te worden komt niet zo vaak voorbij. Slechts weinig spelers hebben die kans gehad. Respect voor wat je al hebt bereikt en voor hoe je jezelf opstelt op zo'n jonge leeftijd", schrijft de Brabantse topdarter over regerend wereldkampioen Luke the Nuke.

Trots

En over Van Veen: "Gian, ik heb gezien hoe je je hebt ontwikkeld tot de darter die je vandaag de dag bent en dat maakt me ongelooflijk trots. Als jij de nieuwe werledkampioen wordt, dan is de toekomst van onze sport in uitstekende handen."

Hij sluit af met: "Geniet van elke seconde, blijf dicht bij jezelf en laat de dartspijltjes spreken. Dit is jullie podium. Veel succes beiden!"

Opmars van topdarter Gian van Veen

Van Veen veroverde eind oktober in Dortmund zijn eerste grote hoofdprijs door zich tot Europees kampioen te kronen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries, die hij op het WK in Londen opnieuw aftroefde in de kwartfinales. Van Veen klom door die zege naar de derde plaats op de wereldranglijst en verdrong Van Gerwen als beste Nederlander.

