Wat een doorbraak beleeft topdarter Gian van Veen (23). De Gelderse speler zette al stap voor stap de weg in richting de top, maar is door het bereiken van de finale van het WK darts plots een van de allergrootste namen in de sport. Zijn vriendin steunt hem door dik en dun en spreekt Van Veen met een videoboodschap moed in voor de finale.

Van Veen staat na het WK sowieso op plek drie van de ranglijst PDC Order of Merit. Voor het eerst in 12 jaar is daarmee niet Michael van Gerwen de beste Nederlandse darter op de ranglijst. De Gelderse darter, met de bijnaam The Giant, begon aan het WK als nummer 10.

Kyana Frauenfelder (22)

Zijn ouders en zijn vriendin Kyana Frauenfelder (22) zijn zaterdag present om de WK-finale te zien in het Alexandra Palace te Londen. Uiteraard heeft Frauenfelder, die zelf ook darts speelt, gewoon persoonlijk met Van Veen kunnen praten, maar ze heeft ook via de bond PDC een videoberichtje voor Van Veen gemaakt.

Op de socials van de PDC krijgt Van Veen de video te zien. Zodra hij Frauenfelder in beeld ziet, zegt hij: "Oeh, dat is mijn vriendin". En dan steekt ze van wal: "Lieve Gian, heel veel succes met de finale. Je gaat het fantastisch doen. Doe gewoon je ding. Ik hou heel veel van je, wat er ook gebeurt."

'Ik ga ervan huilen'

Van Veen, die na zijn gewonnen halve finale tegen Gary Anderson een kort nachtje had in Londen, raakt ontroerd door de beelden.

"Ik ga ervan huilen. Ja, dat zijn hele lieve woorden. We zijn al samen sinds 6,5 jaar en we hebben samen alles meegemaakt. Bovenop al die ervaringen van de vorige zes jaar komt nu dit. Dat is de kerst op de taart. Ze is al het hele toernooi hier aanwezig. Vanavond gaan we er samen van genieten."

Salou

De naam doet vermoeden dat Van Veens partner uit Duitsland komt, maar Kyana Frauenfelder is 'gewoon' een Nederlandse. Al op jonge leeftijd leerde het duo elkaar kennen. Daar had de broer van Frauenfelder (Levy) een belangrijke rol in. Levy speelde samen met Van Veen in het PDC World Youth Championship. Inmiddels is het tussen Kyana en Van Veen al 6,5 jaar dikke mik, nadat de vonk oversloeg tijdens een toernooi in het Spaanse Salou.

