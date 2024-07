'Ik ben in shock': Raymond van Barneveld rouwt om verlies van goede vriend

Raymond van Barneveld is een goede vriend verloren. Dat schrijft de vijfvoudig wereldkampioen op het medium X. Het gaat om Tomas Seyler, die in 2006 de eerste Duitser was die een wedstrijd won op een PDC-WK. Seyler overleed op 49-jarige leeftijd.

'Rust zacht. Ik heb net over het overlijden van Seyler gehoord en ik ben in shock', schreef Van Barneveld op X. Zo'n geweldig persoon en een geweldige speler. Je hebt veel gedaan voor het Duitse darts, mijn vriend. Duitsland kan trots op je zijn. Ik voel me zo verdrietig, pas 49 jaar oud, ging Barney verder. 'We hebben elkaar bij veel gelegenheden ontmoet, met grote sportiviteit en respect. Je bent een Duitse held xxx. Rust zacht mijn dierbare vriend.'

Pionier van Duitse darten

Shorty, zoals de bijnaam van Seyler luidde, was ook behoorlijk succesvol in het steeltipdarten. Op het WK van 2006 won hij van Jamie Harvey, maar een ronde later was de Nederlander Roland Scholten net te sterk: 4-2. In totaal deed hij vier keer mee aan het WK darts: in 2006, 2007, 2010 en 2014. Na zijn actieve carrière was Seyler vooral bezig als co-commentator bij eerst het Duitse SPORT1 en daarna DAZN. In 2021 stopte hij daarmee.

"Na zijn gezondheidsproblemen op 29 juni van dit jaar kon hij ondanks intensieve inspanningen van artsen niet meer geholpen worden. Zijn dood heeft ons diep geraakt en laat een enorme leegte achter, ook binnen ons gezamenlijke bedrijf Shorty Merch", schreef zakenpartner Sebastian Hielscher op Instagram.

Van Barneveld op World Matchplay

Barney kan zijn goede vriend zaterdag eren op de World Matchplay. De Nederlander neemt het in het iconische Winter Garden's in Blackpool op tegen Jonny Clayton uit Wales. Ook Michael van Gerwen, Danny Noppert en Gian van Veen doen mee aan het 'zomer-WK'.