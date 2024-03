Raymond van Barneveld baalt van gedrag 'geniale' Luke Littler: 'Dan ben ik er ook klaar mee'

Raymond van Barneveld heeft veel bewondering voor de jonge Luke Littler, maar is ook een beetje klaar met hem. "Als ik jarenlang jouw inspiratiebron ben geweest, verwacht ik ook een sms'je terug."

Bij Sportnieuws.nl vertelt Van Barneveld over de dartsensatie. Hij noemt de 17-jarige Littler een heel rustige jongen, met wie eigenlijk amper contact te krijgen is. Dat laatste verbaast hem. Van Barneveld hoorde dat hij het grote voorbeeld was van Littler en besloot hem daarom soms te berichten, maar hij kreeg op een gegeven moment geen reactie meer.

"Dat is dus het rare ervan. Ik heb dan begrepen dat ik zijn voorbeeld ben. Dat je op het WK geen praatje maakt kan ik begrijpen, maar andere toernooien... Laatst liep ik een keer naar hem toe, om een handje te geven. Dan doet-ie even zijn oordoppie uit en zegt-ie alleen het hoognodige."

Van Barneveld besloot het over een andere boeg te gooien en hem eens te appen. "Daar reageerde hij op: ja, ik reageer alleen op sms. Whatsapp zit ik eigenlijk niet op. Nou prima, heb ik een sms'je gestuurd: gefeliciteerd met Wieze. En dan ook niks. Prima. Dan ben ik er ook wel een beetje klaar mee. Als ik dadelijk een keer de vraag krijg of ik wat voor hem wil doen, pas ik ook."

"Ik snap dat je duizenden text messages krijgt, maar ik ben natuurlijk niet zomaar iemand. Als ik jarenlang jouw inspiratiebron ben geweest, dan verwacht ik ook een sms'je terug." Lachend zegt Van Barneveld: "Gozer zit hele dag in z'n telefoon, rot op."

Luke Littler kwam binnen als een komeet

Van Barneveld is ook lovend over Littler, die sinds de jaarwisseling The Next Big Thing is in de dartwereld. "Deze gozer is zo geniaal goed. Die maakt zich nergens zorgen om, joh. Die staat op zijn zeventiende te spelen alsof hij dit al jaren doet."

Littler deed deze winter voor het eerst mee aan het WK darts en haalde direct de finale, waarin hij verloor van Luke Humphries. Onderweg naar de finale rekende Littler met uitgerekend Van Barneveld af. Na het WK won hij direct de eerste Players Championship en de eerste Euro Tour.