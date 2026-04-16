De Nederlandse dartsfans kunnen donderdagavond hun lol op, want de Premier League doet dan een uitverkocht Ahoy aan. Michael van Gerwen en Gian van Veen spelen in Rotterdam tijdens de elfde speelronde een thuiswedstrijd, terwijl wereldkampioen Luke Littler het juist flink te verduren krijgt van het publiek. Volg de avond in Rotterdam hier live!

Programma speelronde 11 (Rotterdam)



Kwartfinales, vanaf 19.00 uur:

Luke Littler - Gerwyn Price 6-3

Gian van Veen - Luke Humphries

Michael van Gerwen - Jonny Clayton

Josh Rock - Stephen Bunting

Debuut Gian van Veen in Rotterdam

Voor Gian van Veen wordt het een bijzondere avond, want hij maakt dit jaar zijn debuut in de Premier League en speelt dus ook voor het eerst in Ahoy. De Nederlander hoopt voor eigen publiek te gaan vlammen en dat is nodig ook om zicht te houden op deelname aan de play-offs. Van Veen staat vijfde en heeft vier punten achterstand op landgenoot Van Gerwen. Humphries staat verrassend zesde en dus lijkt de verliezer van dit duel voorlopig af te haken.

Van Gerwen wil negatieve reeks doorbreken

Het spelen voor eigen publiek geeft sommige spelers vleugels, maar bij Van Gerwen lijkt juist het tegenovergesteld het geval. De drievoudig wereldkampioen verloor de afgelopen drie keer in Ahoy zijn eerste partij en won dus voor het laatst in 2022. Tegen Jonny Clayton moet hij die negatieve reeks eindelijk doorbreken, maar makkelijk zal dat niet worden. De Welshman staat bovenaan en won allebei de eerdere ontmoetingen met Van Gerwen in de Premier League dit jaar.

Luke Littler massaal uitgejouwd

Waar Van Gerwen en Van Veen op veel steun van de Oranje-fans kunnen rekenen, was dat voor Littler zeker niet het geval. Hij kreeg het twee weken geleden aan de stok met Gian van Veen en maar weinigen kozen daarna de kant van de nummer 1 van de wereld. Littler werd vorige week in Brighton al ontzettend uitgejouwd en dat werd in Rotterdam nog een tandje erger.