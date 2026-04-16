Voor Gian van Veen draaide zijn debuut in Ahoy tijdens de Premier League uit op een deceptie. De Nederlander ging kansloos onderuit tegen Luke Humphries en dat deed hem duidelijk pijn.

Van Veen was er tien jaar geleden als toeschouwer bij toen de Premier League voor het eerst naar Rotterdam kwam en donderdag mocht hij zelf als speler zijn opwachting maken. Het zou dus ongeacht de uitslag een bijzondere avond worden voor de WK-finalist, maar toch hield hij een vervelende smaak over aan de avond in Ahoy.

'Niet Premier League-waardig'

"Het was mooi om mee te maken en het is een herinnering die je altijd bijblift, maar het was geen mooie", reageerde Van Veen, die tot 93 gemiddeld kwam, na afloop bij Viaplay. "Dit is wel mijn niveau de laatste tijd. Scorend is het niet goed genoeg. Daar baal ik van. Ik ben hard aan het werk, maar het betaalt zich nog niet uit."

Van Veen moest enkele weken geleden de avond in Dublin missen door een operatie aan nierstenen en verloor sindsdien in drie van de vier speelrondes zijn eerste partij. "Het gebeurt nu al een aantal weken, sinds de operatie is het niet beter gegaan. Het is niet Premier League-waardig."

'Dat doet me heel veel pijn'

Het uitspreken van die conclusie raakte Van Veen zichtbaar. "Dat doet me heel veel pijn. Als je een uitnodiging krijgt voor de Premier League, wil je alles laten zien en wil je je beste spel laten zien. De eerste weken ging het goed, de weken erna een stuk minder. Maar het hoort erbij en ik blijf vechten. Ik blij mijn best doen en het komt wel goed."

Toch probeert hij na de operatie niet te hard voor zichzelf te zijn, al blijkt dat wel bijzonder lastig: "Ik gun mezelf de tijd, maar het wordt wel tijd dat het beter gaat."