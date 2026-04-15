Michael van Gerwen keert donderdag terug in Rotterdam voor de Premier League Darts. Voor de Nederlandse topdarter niet altijd een fijne plek om te gooien, omdat hij vaak overmand wordt door spanning. Niet voor niks heeft hij in Ahoy de laatste drie jaar al niet meer gewonnen. In gesprek met Sportnieuws.nl verklaart hij zijn gevoel en waarom hij zijn kinderen thuis laat.

"Spelen in Nederland is niet het makkelijkste voor me, zeker niet", begint de 36-jarige Van Gerwen in gesprek met deze site. "Er staat bij de Premier League sowieso meer druk op, er komt ook veel meer pers bij kijken. Ik ben altijd redelijk gespannen, zeker in Nederland. Ik bedoel dan niet zenuwen, want dan heb je trillende handen. Maar wel spanning. Ik wil heel graag."

Kinderen blijven thuis

Hij zegt dat hij 'het voelt in zijn buik' en dat het van binnen lijkt 'alsof zijn bloed kookt'. "Dat is ook mooi hoor, want dat is het gevoel dat je ook wil hebben op het podium." Van Gerwen wil de druk en spanning op zichzelf niet nóg groter maken, dus heeft hij een beslissing genomen. "Het valt wel mee qua familie die komt. Er zullen een paar vrienden zijn, maar de kinderen (Zoë en Mike, red.) komen niet. Er staat al druk genoeg op, dus heb ik ervoor gekozen om ze thuis te laten."

In Nederland gaat zeker dochter Zoë nog met enige regelmaat niet, maar dus niet naar de Premier League in Rotterdam. In de AFAS Live in Amsterdam tijdens de World Series Finals bijvoorbeeld wel. "Maar dat is net wat gemoedelijker en kleiner en daar wordt net wat minder van je gevraagd. Dat kun je niet vergelijken met dit."

'Slechter kan het niet'

Zoals gezegd won Van Gerwen in 2022 voor het laatst in Rotterdam een wedstrijd. "Dat verlicht de druk nu misschien wel een beetje", geeft hij ruiterlijk toe. "Slechter dan de afgelopen twee jaar kan het niet worden." Dat er nu ook weer veel minder mensen zullen kijken op Viaplay ten opzichte van een paar jaar geleden bij RTL 7, zal ook schelen voor de nummer vier van de wereld.

Viaplay

"De populariteit van het darts in Nederland heeft wel een knauw gehad door de overgang van RTL naar Viaplay. Je weet gewoon dat er minder mensen naar kijken, dat is nou eenmaal zo. Veel mensen vertikken het om ervoor te betalen, maar zo is het leven nu. Je moet overal voor betalen."

