Luke Littler heeft zich duidelijk niet populair gemaakt door de ruzie met Gian van Veen. De topdarter wordt tijdens de Premier League-avond in Rotterdam massaal uitgejouwd door de Nederlandse fans.

Littler moest donderdag al in de eerste partij van de avond in actie komen en het Nederlandse publiek had weinig tijd nodig om warm te worden. Nog voordat Littler ook maar in de zaal was verschenen, klonk er in de zaal een enorm boegeroep toen hij op de grote schermen te zien was. Dat werd nog een stuk erger toen Littler daadwerkelijk naar het podium werd geroepen. De aanwezige fans jouwden de regerend wereldkampioen massaal uit en er was ook een hoop gefluit te horen.

De nummer 1 van de wereld leek zich van al dat kabaal af te willen sluiten en liep met het hoofd naar beneden richting het podium. Na een knuffel met vriendin Faith applaudisseerde hij wel richting het publiek, maar dat hielp niet. Ook tijdens het gooien werd hij flink uitgejouwd en elke misser leverde een hoop gejuich op. Desondanks wist Littler wel met 6-3 te winnen van Price en dus keert hij later op de avond terug op het podium voor zijn halve finale.

Littler hield er voor de partij al rekening mee dat hij een doelwit zou zijn van jouwende fans toen Viaplay-verslaggever Arjan van der Giessen tegen hem opmerkte dat het weleens 'de ergste reactie ooit' van het publiek zou kunnen worden: "Misschien gebeurt dat wel. Ik ga uit van het ergste en dan kan het alleen maar meevallen."

Akkefietje met Gian van Veen

Littler kreeg het twee weken geleden tijdens de Premier League-avond in 'zijn' Manchester aan de stok met Van Veen in de beslissende leg. De Nederlander miste daarin een wedstrijdpijl en toen hij zich daarna omdraaide, zag hij tot zijn verbazing Littler juichen. De Engelsman vond dat Van Veen zich niet aan moest stellen en maakte vervolgens een huilgebaar. Littler miste daarna op zijn beurt enkele matchdarts en zag Van Veen alsnog met de zege aan de haal gaan.

De 19-jarige Littler kreeg vervolgens flink wat kritiek, maar zelf zag hij het allemaal heel anders. In een interview eerder deze week liet hij weten dat zijn juichgebaar verkeerd was begrepen en dat Van Veen op zijn beurt onsportief was geweest door hard zijn pijlen op het tafeltje neer te leggen.

Littler lijkt echter weinig medestanders te hebben, want vorige week werd hij zelfs in eigen land al flink uitgejouwd. Dat had ook effect op zijn spel, want de nummer 1 van de wereld noteerde in Brighton toen zijn laagste gemiddelde ooit in de Premier League.