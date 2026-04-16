De Nederlandse darter Jimmy van Schie heeft bijna drie maanden na het halen van zijn tourkaart bij de PDC zijn doelstelling bereikt. Hij plaatste zich voor zijn allereerste Euro Tour ooit en mag zich melden in het Noord-Duitse Kiel op 29 mei voor zijn debuut. Na een onverwachts lange reis sprak Sportnieuws.nl met de 'Dutch Sequoia'.

Van Schie probeerde zich samen met Christian Kist en Jeffrey Sparidaans te plaatsen voor Euro Tours 7 (Riesa) en 8 (Kiel). Sparidaans plaatste zich voor de ene, Van Schie voor de andere en Kist verloor in de plaatsingsfinales telkens met 6-5. De euforie bij de twee winnaars was enorm, het chagrijn bij Kist ook. Alledrie misten ze vervolgens hun terugreis naar huis doordat het zo laat was.

Extra hotel moeten boeken

"Het was kloteweer, de taxi reed een stuk langzamer dan normaal. We misten daardoor onze incheck en moesten dus een dag langer blijven", zegt Van Schie een dag later dan gepland in gesprek met Sportnieuws.nl. "Maar dat vond ik ook weer niet heel erg. Lekker relaxen in het hotel dat we extra geboekt hadden en rustig aan gedaan."

'Ik had deze boost nodig'

De plaatsing voor zijn allereerste Euro Tour kwam voor de boomlange darter precies op het goede moment. "Ik had deze boost nodig. De plaatsing komt later in het seizoen dan dat ik zelf had verwacht." Van Schie won half januari zijn eerste tourkaart bij de PDC en vloog uit de startblokken met ook plaatsing voor de hoofdfase van de World Masters. Daarna vielen zijn resultaten wat tegen. Tot afgelopen week.

'Zie je nou wel'

Tijdens de Players Championship in Wigan won hij dankzij een goede wedstrijd van voormalig UK Open-kampioen Andrew Gilding. "Daar hield ik echt een lekker gevoel aan over. Ik had de afgelopen periode veel getraind en mijn pijlen vielen goed. Die overwinning op Gilding gaf mij een enorme boost. Ik dacht: 'Zie je nou wel dat je het kan, het zit er wel in'."

Opluchting

Tijdens het kwalificatietoernooi voor de Euro Tour in Kiel mocht hij nog van geluk spreken dat hij überhaupt langs zijn eerste tegenstander Mensur Suljovic kwam. De Oostenrijker miste zes matchdarts, Van Schie zelf ook zeven. "Maar de achtste van mij ging erin." Daarna versloeg hij Adam Gawlas en Richard Veenstra. "Tegen Richard knalde ik echt lekker. Ik had een goeie wedstrijd nodig. In de laatste legs ging ik meer nadenken, omdat plaatsing dichterbij kwam. Maar toen ik 'm won, kwam er een hoop opluchting vrij. Eindelijk mag ik naar de Euro Tour."

'Daar moest ik mee omgaan'

Het woord 'dipje' wil de Bredanaar (32) niet gebruiken om de afgelopen periode te beschrijven, maar de ruim twee meter lange Van Schie zat er qua resultaten niet echt lekker in. Het hoort allemaal bij zijn nieuwe status als prof bij de PDC, nadat hij in 2025 onder meer het WK won bij de andere dartsbond WDF. "Daar was ik de allerbeste, maar hier bij de PDC mag je meedoen. Daar zijn gewoon 127 andere topdarters en daar moest ik mee omgaan. Ik kreeg veel appjes van mensen die veel van me verwachtten, daarom had ik dit nodig nu."