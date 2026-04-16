De Premier League Darts komt donderdag 16 april eindelijk naar Rotterdam Ahoy. De acht topdarters moeten eerder dan dat ze gewend zijn aan de oche verschijnen, want het schema ziet er anders uit dan de avonden in het Verenigd Koninkrijk. Ook voor de duizenden fans niet onbelangrijk: wees extra vroeg aanwezig.

Als de Premier League Darts op het Europese vasteland speelt, zoals eerder al in Antwerpen en Berlijn, dan wordt er ook op een andere tijd begonnen aan de wedstrijden. Waar het in bijvoorbeeld Manchester en Brighton de afgelopen weken om 20.10 uur Nederlandse tijd begon, is het in Rotterdam Ahoy al om 19.10 uur.

Luke Littler - Gerwyn Price al meteen

En de kwartfinales beginnen meteen met een absolute kraker, dus fans dienen op tijd in de arena te zijn of in te schakelen bij streamingsdienst Viaplay. Luke Littler speelt meteen tegen Gerwyn Price en dat belooft vuurwerk. Littler werd vorige week al massaal uitgefloten in Engeland na zijn ruzie met de Nederlandse topdarter Gian van Veen en de verwachting is dat het in Rotterdam niet veel anders zal zijn.

Viaplay al heel vroeg live

Viaplay pakt flink uit met een grootse uitzending vanaf locatie, met onder meer Sportnieuws.nl-analist Vincent van der Voort. Om 18.30 uur, rond etenstijd dus al, begint de live-uitzending. De eerste Nederlander op het podium is Van Veen, die rond 19.40 uur moet beginnen aan zijn partij tegen Luke Humphries.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen komt in de derde partij aan bod en heeft alle steun van het Nederlandse publiek nodig. Er rust voor hem een soort vloek op spelen in Rotterdam Ahoy, want de laatste drie keer verloor hij meteen zijn eerste wedstrijd. In 2022 won hij voor het laatst in Rotterdam en bereikte toen de finale, die hij verloor van Joe Cullen. Nu speelt Van Gerwen tegen Premier League Darts-koploper Jonny Clayton.

De kwartfinales worden rond 20.40 uur afgesloten met een wedstrijd tussen de nummers 7 en 8: Josh Rock tegen Stephen Bunting. De winnaars van de vier partijen nemen het tegen elkaar op en de hoop is gevestigd op Van Veen tegen Littler. Dat zou een kraker van jewelste zijn, want twee weken geleden in Manchester kregen de twee ruzie en troffen ze elkaar niet meer.

Geldbonus voor avondwinnaar

Voor de uiteindelijke winnaar ligt zoals elke avond 11.500 euro bonus klaar. Van Gerwen won in de afgelopen speelronden één avond. Clayton en Littler voeren de ranglijst aan, met Price en Van Gerwen op de overige virtuele play-offplaatsen.