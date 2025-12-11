Het WK darts begint nu eindelijk met de eerste partijen. Traditiegetrouw komt de regerend wereldkampioen meteen in actie en dat is ook voor Luke Littler geen uitzondering. De Engelsman speelt de derde partij van de avond. De opening is weggelegd voor een Belg, terwijl een Nederlander de eerste avond afsluit. Volg hier live de eerste avond van het WK darts.

Kim Huybrechts moest vorig jaar ook al op de openingsavond zijn eerste pijlen gooien op het WK en verloor meteen. Voor hem is het zaak om beter te beginnen dan op 15 december 2024. Toen verloor hij met 3-1 van de Ier Keane Barry. Nu zou zijn WK in theorie al binnen een uur klaar kunnen zijn, want hij speelt dit jaar de allereerste wedstrijd. Dit keer heeft hij in de Duitser Arno Merk een op papier makkelijkere tegenstander.

Michael Smith - Lisa Ashton

De tweede wedstrijd van de avond gaat tussen Michael Smith en Lisa Ashton. Meteen een vrouw aan de oche dus. Ashton treft voormalig wereldkampioen Smith, die ontzettend veel last van zijn gewrichten heeft. Maar op de recente Grand Slam of Darts toonde hij weer een glimp van zijn klasse. Hem is er alles aan gelegen om een vreselijk jaar 2025 snel te doen vergeten met een goed WK.

Luke Littler - Darius Labanauskas

Na Smith - Ashton is het dan eindelijk tijd voor Luke Littler om 'zijn' podium te betreden. De regerend wereldkampioen (18) speelt zijn eerste ronde tegen de Litouwer Darius Labanauskas. De eerste pijlen van die partij worden rond 22.10 uur Nederlandse tijd verwacht. Littler won vorig jaar met zijn wereldtitel nog ruim 550.000 euro, maar kan dit jaar jacht maken op liefst 1,1 miljoen euro. De PDC heeft het prijzengeld namelijk flink verhoogd.

Madars Razma - Jamai van den Herik

De avond wordt afgesloten door een Nederlander. De jonge Jamai van den Herik bereikte via de achterdeur het WK darts en mag meteen Ally Pally betreden op de eerste dag. Hij speelt tegen de Let Madars Razma, die vorig jaar Christian Kist én Dirk van Duijvenbode uitschakelde. Hij weet wat het is om van Nederlanders te winnen dus.

Programma WK darts 11 december

Vanaf 20.10 uur, live op Viaplay



Kim Huybrechts - Arno Merk

Michael Smith - Lisa Ashton

Luke Littler - Darius Labanauskas

Madars Razma - Jamai van den Herik

