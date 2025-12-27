Het is tijd voor de feestdagen en dus ook tijd voor het WK darts. Van 11 december tot en met 3 januari (2026) is Alexandra Palace in Londen weer het decor voor het iconische toernooi. Lees hier hoe je live naar alle wedstrijden kan kijken.

Goed nieuws was er voor de kijkers in Nederland, want voor de eerste twee rondes hoefde je nog geen Viaplay-account te hebben. De streamingdienst had namelijk het eigen tv-kanaal beschikbaar gesteld voor alle wedstrijden die gespeeld worden tot en met 23 december. Daar komt na Kerstmis verandering in.

Abonnement nodig vanaf derde ronde

Op 24, 25 en 26 december nam het WK darts even kerstpauze, waarna het van 27 tot en met 30 december terugkeert voor de derde en vierde ronde. Op 1 januari is de dag van de kwartfinales. Op 2 januari zijn de halve finales en op 3 januari is de grote finale. Vorig jaar won Luke Littler van de Nederlander Michael van Gerwen. Vanaf kerst zul je een abonnement bij Viaplay moeten hebben om de wedstrijden vanaf de derde ronde live te kunnen zien.

Welk kanaal is Viaplay TV?

Koert Westerman en Bart Nolles zijn de vaste presentatoren van het WK darts. Zij krijgen hulp van analisten als onze eigen Vincent van der Voort, Co Stompé, Martijn Kleermaker, Jerry Hendriks, Ron Meulenkamp en anderen. Ook schuiven er geregeld gasten van binnen én buiten de dartswereld aan.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.