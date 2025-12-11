Kim Huybrechts is al meteen het eerste grote slachtoffer op het WK darts. De veertigjarige Belg mocht het WK openen tegen de Duitse debutant Arno Merk, maar vloog er kansloos uit. Daardoor zit zijn WK er al na ruim drie kwartier darten op: 3-1.

Zijn tegenstander Merk kwam via de Duitse Super League het WK binnen. Donderdagavond kreeg hij de eer om het duel te openen tegen Huybrechts. Hoewel er weinig van de Duitser bekend is, liet hij zien niet onder de indruk te zijn van de omstandigheden in een volgepakt en luidruchting Alexandra Palace. De eerste set begon Huybrechts nog aardig, maar verloor-ie 'm met 3-2 in legs. Na de eerste pauze vlogen de pijlen van de Belg alle kanten op, behalve in de goede vakken.

Frustraties nemen toe

De frustraties namen zienderogen toe voor de rechtstreeks toegelaten speler, die als negentiende van de Pro Tour Order of Merit naar het WK mocht. Veel van zijn scorende pijlen belandden in de één en dat gaf hij ook gefrustreerd aan naar zijn steun en toeverlaat aan de zijkant van het podium. Merk deed ondertussen alles goed en won ook de tweede set, maar dit keer dik: 3-0. Een nieuwe pauze deed Huybrechts nog goed, want hij maakte een einde aan een reeks van vijf verloren legs op rij en pakte zelfs een set.

Peter Wright of Noa-Lynn van Leuven

Merk maakte het vervolgens in zijn eigen set meteen af: 3-1. Merk speelt in de tweede ronde, die pas over ruim een week begint, tegen de winnaar van Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven. De Nederlandse moet af zien te rekenen met een voormalig wereldkampioen om voor een sensationele partij in de tweede ronde te zorgen.

Voor Huybrechts nemen de zorgen toe. Vorig jaar verloor hij ook op de openingsavond, toen van Keane Barry. Hij zakt hard weg op de wereldranglijst, want de Belg is nu nog de nummer 53, maar gaat zeer waarschijnlijk flink verder zakken.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.